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Держава має висловити позицію щодо Києво-Печерської Лаври, тягнути не можна - експерт

28 листопада 2022, 14:12

До долі Лаври потрібно підходити дуже обережно, щоб усі сторони прийняли будь-яке зважене рішення. При цьому держава повинна мінімально впливати на процес.

Києво-Печерська Лавра, Олександр Кочетков
Питання Києво-Печерської Лаври потрібно вирішувати обережно, це може викликати протести-Олександр Кочетков / Колаж УНІАН

Києво-Печерська Лавра та її подальша доля - це оголені дроти високої напруги, до яких влада боїться доторкнутися. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Вирішувати питання Лаври треба на державному рівні. Тому що її частина управляється Міністерством культури, і це потрібно вирішувати не на рівні віруючої громади, оскільки це зосередження православ'я для всіх конфесій. Швидше за все, тут потрібен окремий акт (або ж в законі про заборону потрібно якимось чином прописувати статус лаври-чи то вона є державним заповідником, чи то монастирем). Так просто до Лаври не підступитися - якщо її спробувати захопити активістами, тут же з іншого боку вийдуть "активісти", які будуть проти цього. А цього ні в якому разі не можна допускати - потрібно все робити дуже м'яко і делікатно", - вважає експерт.

За словами Кочеткова, до долі цієї святині потрібно підходити дуже обережно, щоб всі сторони прийняли будь-яке зважене рішення. При цьому експерт зазначає, що держава повинна мінімально впливати на цей процес.

"У розподіл власності-кому передати, кому належить храм-втручання держави має бути мінімальним. Але коли мова йде про святиню світового значення, то тут державі відсторонитися не можна. Тут воно повинно з усім своїм авторитетом і можливостями чітко провести певну лінію. А інакше навколо такого значущого місця конфлікти будуть нескінченні-це не храм в селі, де односельці можуть зібратися і про все домовитися. У випадку з Лаврою домовитися не вдасться, тому що тут буде спостерігатися вплив Москви, і саме тому тут потрібна позиція держави, але виважена і поступова", - говорить Кочетков.

І додає, що для ухвалення рішення по Лаврі потрібно максимум три місяці.

"Швидше це рішення не буде сприйнято. Більше тягнути теж не можна, тому що прийдуть більш важливі проблеми. Але на тлі бомбардувань, відключення світла та інших складнощів таке рішення пройшло б найменш безболісно, оскільки у більшості людей в Україні інші нагальні проблеми", - переконаний Кочетков.

Як писав Главред, 22 Листопада Служба безпеки України прийшла з обшуком в приміщення Києво-Печерської Лаври. Під час обшуків співробітники СБУ знайшли там мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

Також повідомлялося, що в Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП навіть після майже дев'яти місяців повномасштабної війни РФ проти України продовжують молитися за Росію. Так, в стінах одного з храмів Лаври відвідувачі почули, як хор співав пісню про "пробудження Росії" і "матінки Русі". Про це написав священик Православної церкви України (ПЦУ) Михайло Омелян в Facebook.

Києво-Печерська Лавра - новини:

УПЦ МП Олександр Кочетков Києво-Печерська лавра новини України
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