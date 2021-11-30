Пробірки з кров'ю та шприци: під Києвом виявили звалище небезпечних медичних відходів

Медотходы / Нацполиция

У Києві правоохоронці викрили підприємство з переробки сміття, яке замість спалювання медичних відходів з лікарень, скидало його просто неба на земельні ділянки в Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Як повідомляють у пресслужбі поліції Київщини, підприємство протягом 2020-2021 років отримало для утилізації від медзакладів понад 6 тисяч тонн медичних відходів.

Йдеться про пробірки з кров'ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, люмінесцентні лампи, шприци, голки, бинти, які використовувалися, зокрема, і в інфекційних лікарнях і відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

Правоохоронці встановили, що замість спалювання небезпечних відходів директор підприємства разом з 4 спільниками вивозили і скидали їх просто неба в місцях, не пристосованих для утилізації сміття.

У квітні цього року підприємству анулювали ліцензії для утилізації небезпечних відходів, але, незважаючи на це, фірма продовжила укладати договори з медустановами, в результаті чого отримала понад півмільйона гривень.

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Слідчі повідомили зловмисникам про підозру:

за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),

ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь),

ч. 4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За вчинене їм загрожує ув'язнення до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років і з конфіскацією майна.

Раніше на Миколаєві і на Київщині виявили звалища медичних відходів. За словами поліцейських, одне з підприємств звозило масово вантажі на старі склади, в яких не було ніяких умов для зберігання епідемічно небезпечних медичних відходів.

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