Інфікований Дельта-штамом може заразити 11 осіб - експерт

Дельта-штам поширюється з шаленою швидкістю / Фото Reuters

Людина, інфікована штамом "Дельта" може під час простого спілкування заразити коронавірусом від 9 до 11 осіб. Це в п'ять разів більше, ніж при звичайному штамі, коли є ризик ймовірності зараження 2 осіб.

Як розповіла в інтерв'ю "Укрінформу"лікар-інфекціоніст консультативно-діагностичної поліклініки Житомирської обласної клінічної лікарні, координатор управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Ольгою Сахневич, це призведе до шаленого зростання кількості хворих COVID-19.

"Якщо раніше одна хвора людина при спілкуванні могла заразити коронавірусом до 1,5 - 2 осіб, то при штамі "Дельта" - вже 9-11 осіб", - зазначила інфекціоніст.

За словами експерта, така швидкість його поширення пов'язана з тим, що рушійною силою передачі коронавірусу є діти і підлітки.

"Щорічно на початку епідсезону, коли йде підйом захворюваності респіраторними захворюваннями та грипом, ми спостерігаємо, що першими хворіють діти. Вони захворіли, принесли хворобу в сім'ю, а потім у другій хвилі у нас хворіють дорослі", - додала Сахневич.

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Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, цілком ймовірно, що в Україні буде до 50 тисяч госпіталізованих в добу.

"Ми прогнозуємо пік пандемії на кінець цього місяця, це десь з 20 - 25 - 30 по 4-5 наступного місяця", - підкреслив Данилов під час нещодавнього засідання РНБО.

Також раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про те, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиків. За його словами, в лікарнях так чи інакше повинні бути люди. Тим часом, він невпинно закликає українців вакцинуватися, так як тільки це, за його словами, може врятувати населення від страшної пандемії. Інший варіант-самоізоляція і повний локдаун, якого вже сильно не хочуть українці.