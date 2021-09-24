Приват24 "ляже" на вихідних: стала відома причина перебоїв у роботі

Додаток Приват24 для бізнесу буде недоступний для клієнтів / ПриватБанк

У зв'язку із запланованими технічними роботами Приват 24 для бізнесу буде недоступно для клієнтів.

Як повідомили в банку, перебої в роботі плануються протягом декількох годин 25 і 26 вересня.

При цьому клієнти банку отримують розсилку, в якій йдеться про те, що у зв'язку з регламентними роботами деякі операції можуть бути недоступні.

"Роботи в старому "Приват24 для бізнесу" і деякі операції в новому "Приват24 для бізнесу" (Центр повідомлень, Гарантовані платежі, обмін валют, платежі між картами, платежі по Україні в іноземній валюті) можливо будуть недоступні. Просимо заздалегідь провести всі необхідні операції", - підкреслили в Приват24.

Технічні роботи заплановані в два етапи:

24 вересня (з 22:00) до 25 вересня (5:00);

25 вересня (з 22:00) до 26 вересня (6:00).

У Приват 24 додали, що нічний час було обрано з метою не доставити клієнтам істотних незручностей.

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Нагадаємо, раніше ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, Залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.\

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Наприкінці червня в ПриватБанку заявляли, що проблемна ситуація, пов'язана з помилковим списуванням рахунків і некоректним відображенням залишку на рахунку, вирішена. Тоді в банку заявили про повернення грошей всім клієнтам.