'Вдавати некоректно': Київ різко відповів на ігнорування Пекіном атаки дронів

РФ атакувала Київ дронами-камікадзе / Фото Telegram

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував заяву речника МЗС Китаю Ван Веньбіня про те, що йому нібито нічого не відомо про атаку російських дронів на Київ.

Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно, написав представник МЗС України в Facebook.

"Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно. Ми очікуємо більш проактивної ролі Китаю як постійного члена Ради безпеки ООН. Не може бути компромісів або політичних нюансів, коли мова йде про засудження варварських злочинів проти цивільного населення", - написав Ніколенко.

Він звернув увагу на те, що посол Китаю перебуває в Україні.

"Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно відправляє в Китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини Росії в Україні", - вказав Ніколенко.

Що заявили в Китаї

Як повідомлялося, представник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу напередодні заявив, що в Китаї нічого не знають про атаку російських дронів на Київ, коли загинули п'ятеро людей і була пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, раніше офіційний Китай назвав США "головним призвідником української кризи" і звинуватив Вашингтон в тому, що він "заганяє РФ в кут" розширенням НАТО.

У Пекіні також підкреслили, що США нібито хочуть "розчавити" Росію.

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