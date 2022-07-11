"Прилетіло" по росіянах: в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи/ РИА-Мелитополь

В окупованому Мелітополі у Запорізькій області відбулося кілька вибухів у ніч на понеділок, 11 липня. Звуки вибухів було чутно близько 02:16 ночі.

Про це повідомляє Telegram-канал "РІА-Мелітополь". За попередньою інформацією, у місті було два "прильоти" по окупантах, ще три чи чотири рази спрацювала російська ППО.

Зазначається, що особливо сильно було чути звуки вибухів мешканцям сіл Костянтинівка і Вознесенка. При цьому одразу після характерних звуків колона військових машин з росіянами поїхала у південному напрямку.

Інформацію про вибухи у Мелітополі підтвердив також мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону. Він розповів, що вони сталися на півночі міста – у районі Семенівки, і пролунали близько 02:30 понеділка з різницею в 20 хвилин. По чому саме "прилетіло", з’ясовується.

"Зараз уточнюється інформація про вибухи, їх було декілька. Точно знищено щось фашистське, що розташовувалося на нашій території", – заявив Федоров.

Знищення військової бази РФ у Мелітополі

Нагадаємо, українські військові раніше знищили військову базу російських загарбників у Мелітополі Запорізької області.

Пізніше стало відомо, що в результаті влучних ударів ЗСУ не менше 200 російських окупантів було знищено і майже 300 отримали поранення.

Після цього у лавах російських вояк, які перебувають на окупованих територіях Запорізької області, почалася паніка, яка обернулася масовим дезертирством. Щоб шукати дезертирів, навіть приїхав підрозділ ФСБ РФ.

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