"Прилетіло" по росіянах: в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

По окупантах було два "прильоти", ще декілька разів спрацювала ППО загарбників.
В окупованому Мелітополі у Запорізькій області відбулося кілька вибухів у ніч на понеділок, 11 липня. Звуки вибухів було чутно близько 02:16 ночі.
Про це повідомляє Telegram-канал "РІА-Мелітополь". За попередньою інформацією, у місті було два "прильоти" по окупантах, ще три чи чотири рази спрацювала російська ППО.
Зазначається, що особливо сильно було чути звуки вибухів мешканцям сіл Костянтинівка і Вознесенка. При цьому одразу після характерних звуків колона військових машин з росіянами поїхала у південному напрямку.
Інформацію про вибухи у Мелітополі підтвердив також мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону. Він розповів, що вони сталися на півночі міста – у районі Семенівки, і пролунали близько 02:30 понеділка з різницею в 20 хвилин. По чому саме "прилетіло", з’ясовується.
"Зараз уточнюється інформація про вибухи, їх було декілька. Точно знищено щось фашистське, що розташовувалося на нашій території", – заявив Федоров.
Знищення військової бази РФ у Мелітополі
Нагадаємо, українські військові раніше знищили військову базу російських загарбників у Мелітополі Запорізької області.
Пізніше стало відомо, що в результаті влучних ударів ЗСУ не менше 200 російських окупантів було знищено і майже 300 отримали поранення.
Після цього у лавах російських вояк, які перебувають на окупованих територіях Запорізької області, почалася паніка, яка обернулася масовим дезертирством. Щоб шукати дезертирів, навіть приїхав підрозділ ФСБ РФ.
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