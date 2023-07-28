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"Причина не тільки в портах": експерт пояснив, чи поставляла Україна щось крім зерна

Юлія Куришко
28 липня 2023, 21:28 оновлено 28 липня, 21:30
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Стамбульська зернова ініціатива передбачала тільки поставки зерна, пояснив Кущ.
'Причина не тільки в портах': експерт пояснив, чи поставляла Україна щось крім зерна
Кущ розповів про проставку зерна/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В інтерв'ю Главреду економічний експерт Олексій Кущ розповів, що крім зерна Україна поставляла через порти та чи є якісь критичні категорії експорту.

"Ні. Справа в тому, що Стамбульська зернова ініціатива передбачала тільки поставки зерна. Тобто Україна на світові ринки більше нічого не могла поставляти через ці порти, тільки через дунайські", - пояснив експерт.

Він наголосив, що зараз економіка України настільки спростилася, що зі складних видів продукції з високою доданою вартістю практично перестали що-небудь поставляти на зовнішні ринки. Але тут причина вже не тільки в портових факторах, а й у внутрішніх.

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"Наприклад, бізнес зараз стикається з проблемами інтенсивної мобілізації – частина людей виїхали, частина мобілізують, не вистачає фахівців. І для бізнесу це набагато важливіше, ніж доступ до одеських портів. Найбільше ця ситуація вдарила по металургії, яка не може користуватися портовою інфраструктурою. І, відповідно, експортувати метал і залізну руду. Зараз це можна робити тільки за допомогою залізниці, де можливості обмежені", - пояснив Кущ.

Атака по портам в Одесі

Нагадаємо, що Гуменюк розповіла, чому росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Армія РФ хоче максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту.

РФ атакує Одесу, щоб спробувати відрізати Україну від Чорного моря. Україна знає про плани країни-агресора Росії і відповість Москві належним чином, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Кущ пояснив, чому Україна може втратити 50% аграрного потенціалу. Експерт пояснив, що зараз для України в пріоритеті стоїть питання в довгостроковій мотивації фермерів і розвитку аграрного сектора.

В ISW розкрили, чому Росія посилює атаку по українських портах. влада Кремля намагається створити відчуття терміновості повернення до Чорноморської зернової ініціативи, посилюючи атаку по українських портах.

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