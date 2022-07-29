Перетворює окупантів на попіл: Залужний вперше показав роботу М270 MLRS в бойових умовах

Залужний вперше показав роботу М270 MLRS в бойових умовах/ скрін

Американські реактивні системи залпового вогню М270 MLRS уже активно застосовуються українськими військовими на фронті, допомагаючи захисникам України нищити російських окупантів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше оприлюднив відео бойової роботи таких систем на фронті. Відповідний ролик з’явився на його сторінці у Facebook.

"Збройні сили вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги!" – підписав відео головнокомандувач ЗСУ.

M270 MLRS – що про них відомо

M270 MLRS – це американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП "Бредлі". Такі системи виробляє компанія Vought.

Такий багатофункціональний комплекс може використовуватися і як реактивна система залпового вогню, і як оперативно-тактична ракетна зброя.

Раніше повідомлялося, що війська Росії працюють над посиленням своєї військової присутності в захопленому Херсоні. Однак ЗСУ завдають ударів по стратегічній логістиці, командних пунктах і складах ворога. Вони мають намір переламати ситуацію, застосовуючи далекобійну артилерію HIMARS.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні транспорт та спеціальне обладнання для дезактивації радіоактивних, біологічних та хімічних бойових отруйних речовин. Українські військові пройшли навчання з використання цих систем.

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