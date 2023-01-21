Превентивні удари по РФ: ЗСУ можуть жорстко відповісти на запуски ракет С-400 – експерт

Україна поки не має достатніх засобів для збиття ракет С-300 і С-400, якими російські окупанти обстрілюють мирні міста, заявив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.
"Так, можемо говорити саме так. Але є одне важливе "але": для того, щоб завдавати удару по Київській області та Києву цими ракетами, безпосередньо саму пускову установку повинні розміщувати дуже близько до кордону", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт вважає, що ЗСУ мають можливість завдавати удари по місцю розташування пускових установок окупантів у прикордонних областях.
"Тому, на мій погляд, ми повинні для себе вирішити – або ми продовжуємо дозволяти реалізовувати ці терористичні акти на території України, або ми маємо повне моральне і юридичне право на нанесення ударів по таких об'єктах, як ЗРК С-300 і С-400, які знаходяться в прикордонній зоні (і не тільки там) на території РФ", — додав Коваленко.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.
В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.
У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.
У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури.
У Defence Express вважають, що окупаційні війська РФ 14 січня завдали ударів по Києву з комплексів з-400.
На це вказує маркування уламків, які були виявлені на місці падіння ракет. Фахівці відзначили, що Росія вже не вперше вдарила по Києву з з-400 – такі уламки вже знаходили біля знищеного приватного будинку в Протасовому яру і зруйнованому готелі Алфавіто після ракетних атак по Києву 31 Грудня.
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