Превентивні удари по РФ: ЗСУ можуть жорстко відповісти на запуски ракет С-400 – експерт

ЗСУ мають можливість нанесення високоточних ударів по місцю розташування пускових установок РФ.

РФ обстрілює міста України комплексами з-400 / скріншот

Україна поки не має достатніх засобів для збиття ракет С-300 і С-400, якими російські окупанти обстрілюють мирні міста, заявив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Так, можемо говорити саме так. Але є одне важливе "але": для того, щоб завдавати удару по Київській області та Києву цими ракетами, безпосередньо саму пускову установку повинні розміщувати дуже близько до кордону", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що ЗСУ мають можливість завдавати удари по місцю розташування пускових установок окупантів у прикордонних областях.

"Тому, на мій погляд, ми повинні для себе вирішити – або ми продовжуємо дозволяти реалізовувати ці терористичні акти на території України, або ми маємо повне моральне і юридичне право на нанесення ударів по таких об'єктах, як ЗРК С-300 і С-400, які знаходяться в прикордонній зоні (і не тільки там) на території РФ", — додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури.

У Defence Express вважають, що окупаційні війська РФ 14 січня завдали ударів по Києву з комплексів з-400.

На це вказує маркування уламків, які були виявлені на місці падіння ракет. Фахівці відзначили, що Росія вже не вперше вдарила по Києву з з-400 – такі уламки вже знаходили біля знищеного приватного будинку в Протасовому яру і зруйнованому готелі Алфавіто після ракетних атак по Києву 31 Грудня.

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