glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Превентивні удари по РФ: ЗСУ можуть жорстко відповісти на запуски ракет С-400 – експерт

21 січня 2023, 09:53
ЗСУ мають можливість нанесення високоточних ударів по місцю розташування пускових установок РФ.
С-400
РФ обстрілює міста України комплексами з-400 / скріншот

Україна поки не має достатніх засобів для збиття ракет С-300 і С-400, якими російські окупанти обстрілюють мирні міста, заявив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Так, можемо говорити саме так. Але є одне важливе "але": для того, щоб завдавати удару по Київській області та Києву цими ракетами, безпосередньо саму пускову установку повинні розміщувати дуже близько до кордону", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що ЗСУ мають можливість завдавати удари по місцю розташування пускових установок окупантів у прикордонних областях.

"Тому, на мій погляд, ми повинні для себе вирішити – або ми продовжуємо дозволяти реалізовувати ці терористичні акти на території України, або ми маємо повне моральне і юридичне право на нанесення ударів по таких об'єктах, як ЗРК С-300 і С-400, які знаходяться в прикордонній зоні (і не тільки там) на території РФ", — додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури.

У Defence Express вважають, що окупаційні війська РФ 14 січня завдали ударів по Києву з комплексів з-400.

На це вказує маркування уламків, які були виявлені на місці падіння ракет. Фахівці відзначили, що Росія вже не вперше вдарила по Києву з з-400 – такі уламки вже знаходили біля знищеного приватного будинку в Протасовому яру і зруйнованому готелі Алфавіто після ракетних атак по Києву 31 Грудня.

Читайте більше:

С-400 Олександр Коваленко війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:13

До України не доїде: у Сибіру горить нафтобаза, паливо з якої мали відправити окупантам

10:00

З Днем Соборності України 2023: патріотичні привітання в картинках і листівках

10:00

Кроляча лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодіаку, яким точно пощастить в 2023 році

09:53

Превентивні удари по РФ: ЗСУ можуть жорстко відповісти на запуски ракет С-400 – експертВідео

09:40

Гороскоп на сьогодні 21 січня 2023: Рибам - гармонія, Дівам - емоційність, Тельцям - романтика

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:35

РФ готується бити ракетами по Україні: Сили оборони назвали ймовірні ціліВідео

09:22

Танки потрібні Україні зараз, щоб зупинити запланований наступ РФ – посол в СШАВідео

09:12

Угорський історичний парадоксПогляд

08:59

"Втомилися від цього шоу, відправляйте танки Україні": сенатори США жорстко "наїхали" на ФРНВідео

Реклама
08:39

Злякалися не дронів: в ISW пояснили, навіщо в Москві поставили комплекси ППО на будинкахВідео

08:33

Самі собі робимо гірше: 6 помилок під час прибирання, які приведуть до жахливих наслідків

08:30

Розгадка таємниці виявилася несподіваною: навіщо водії тримають в машині содуВідео

08:06

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: окупанти відступають біля Сватового – ISWВідео

07:10

Як зекономити на пральному порошку: на цей саморобний засіб ви витратите лише копійки

06:59

Коли Україна зможе збивати ракети Х-22Погляд

06:58

Обіймайтеся цілий день: привітання з Днем обіймів у віршах і картинках для ваших коханих

06:00

Коли День Соборності України 2023: дата та історія свята

05:30

Жіночий гороскоп на тиждень 23-29 січня: Овнам - запаморочливий успіх, Рибам - впливовість

05:30

Гороскоп Таро на лютий 2023: Ракам - важлива новина, Левам - добробут, Дівам - грошіВідео

04:10

Як склянка води у мікрохвильовці врятує вашу техніку: секрет, про який ви і не здогадуєтеся

Реклама
03:20

Хрусткі і з бульбашками: божевільний рецепт чебуреків, потрібно додати 1 ложку секретного інгредієнтаВідео

03:00

Що ви побачили першим: тест по картинці розкриє приховану сторону вашої особистостіВідео

02:30

Потепління буде недовгим: українців приголомшили крижаним прогнозом з лютою холоднечеюВідео

01:30

"Що приховує Даша Квіткова?": дружина Добриніна зважилася на зізнання на тлі чуток про розлученняВідео

00:51

Навіщо 21 січня кожному треба приготувати гречку: прикмети та що не можна робитиВідео

20 січня, п'ятниця
23:50

"Суперечки в банці з павуками": у ГУР заявили, що в оточенні Путіна почали загострюватися конфлікти

23:37

Все життя переслідує чорна смуга: 5 жіночих імен із неймовірно важкою долею

23:20

"Жодна ППО ще не стикалася з такою загрозою": Коваленко розповів, чим страшні С-300 та С-400Відео

23:05

Україна провела відверту розмову з Німеччиною про передачу танків LeopardВідео

22:45

"За 15 хвилин до трагедії сказала, що помре": російська ракета розірвала на шматки жінку в ДніпріВідео

22:27

Гастролі проміняв на окопи: ЗСУ ліквідували репера-спортсмена з МагаданаВідео

22:26

"Можу поділитися щастям": учасниця "Холостяка" вийшла заміж

22:22

Чому не можна 22 січня нікому чіпати голку: прикмети і що не можна робитиВідео

22:05

Міс Україна показала, як росіяни бажають їй смерті

22:02

Кім Кардашьян за космічні гроші купила улюблену прикрасу принцеси ДіаниВідео

21:30

"За танки будемо боротися": Зеленський висловився про витівку Німеччини на РамштайніВідео

21:05

"Прямо як "Хаймарс": Маша Єфросиніна засвітила бюст на соковитих фото у відвертій сукні

20:59

Скоїли замах: принц Гаррі розповів про трагедіюВідео

20:33

"Цифри великі": американський генерал заявив про колосальні втрати України та РФВідео

20:17

"Не хочуть передавати": у Пентагоні озвучили рішення щодо танків Leopard для УкраїниВідео

Реклама
20:16

США закликають Україну почекати з наступом - ReutersВідео

19:31

"Не цього року": генерал США озвучив неприємний прогноз щодо звільнення територій від окупантівВідео

19:25

У НАТО відверто відповіли, чи є в України шанси розпочати наступ після отримання військової допомогиВідео

19:06

Брітні більше немає: епатажна співачка повідомила про зміну імені завдяки другу дитинства

18:59

"Путін допустив стратегічну помилку": Захід посилює допомогу Україні - глава ПентагонуВідео

18:45

Віталій Портников. Термоядерний дегенерат Дмитро МедвєдєвВідеоблоги

18:42

Німеччина ризикує втратити залишки своє репутації та впливу у ЄвропіПогляд

18:41

Любов їм байдужа: знаки зодіаку, які не вміють любити

18:40

Ердоган зробив Зеленському дуже дивну пропозицію через ПутінаВідео

18:16

Як швидко прибрати лід зі сходинок: 3 ефективні способи, щоб позбутися небезпечної "ковзанки"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти