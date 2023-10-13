Премія Дарвіна для окупантів: росіяни підбили свою БМП, яка переїхала солдата РФ

У боях в районі Авдіївки Донецької області російські окупанти зазнають великих втрат в надії захопити нові українські території.
При цьому нерідко росіяни примудряються ліквідовувати своїх же солдатів під час боїв. Про це йдеться в публікації в Telegram OMEGA COMPANY.
Опублікувано відео з лінії фронту, на якому зафіксовано, як окупанти підбили свою БМП, яка переїхала російського піхотинця, який ховався за бронемашиною.
На відео зафіксовано, що після потрапляння під обстріл ЗСУ, екіпаж російської БМП в паніці вирішив дати драпака, в результаті чого, здаючи назад, переїхав солдата, який сховався за технікою. Однак фінальною точкою стало одночасне пряме попадання в БМП РФ з боку своїх же сил.
"БМП переїхала одного орка, потім була трохи уражена дружнім підрозділом", - йдеться в коментарі.
Відео можна подивитися за цим посиланням.
Раніше в ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці. РФ активізувалася на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських військових.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ намагається взяти в Авдіївку в оточення. Четверту добу в Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що у них є. ВСУ тримають свої позиції.
Раніше начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російські окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах з флангів з півночі і з півдня. У місті-важка ситуація, тривають бої. Гуманітарну допомогу і продукти харчування в Авдіївку не постачають, влада організовує евакуацію в перервах між обстрілами.
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