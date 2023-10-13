Премія Дарвіна для окупантів: росіяни підбили свою БМП, яка переїхала солдата РФ

Нерідко росіяни примудряються ліквідувати своїх же солдатів під час боїв.

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РФ знищила свою БМП під Авдіївкою / Колаж: Главред, Фото: mil.ru, скріншот

У боях в районі Авдіївки Донецької області російські окупанти зазнають великих втрат в надії захопити нові українські території.

При цьому нерідко росіяни примудряються ліквідовувати своїх же солдатів під час боїв. Про це йдеться в публікації в Telegram OMEGA COMPANY.

Опублікувано відео з лінії фронту, на якому зафіксовано, як окупанти підбили свою БМП, яка переїхала російського піхотинця, який ховався за бронемашиною.

відео дня

На відео зафіксовано, що після потрапляння під обстріл ЗСУ, екіпаж російської БМП в паніці вирішив дати драпака, в результаті чого, здаючи назад, переїхав солдата, який сховався за технікою. Однак фінальною точкою стало одночасне пряме попадання в БМП РФ з боку своїх же сил.

"БМП переїхала одного орка, потім була трохи уражена дружнім підрозділом", - йдеться в коментарі.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

Раніше в ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці. РФ активізувалася на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ намагається взяти в Авдіївку в оточення. Четверту добу в Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що у них є. ВСУ тримають свої позиції.

Раніше начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російські окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах з флангів з півночі і з півдня. У місті-важка ситуація, тривають бої. Гуманітарну допомогу і продукти харчування в Авдіївку не постачають, влада організовує евакуацію в перервах між обстрілами.

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