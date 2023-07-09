'Право на відстрочку кардинально змінилось': кого можуть повторно мобілізувати

Відтепер громадян України можуть мобілізувати, якщо у них немає права на відстрочку з інших причин.

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Яких військовослужбовців можуть мобілізувати повторно / колаж: Главред, фото: ТСН, УНІАН

Юрист Андрій Межиріцький поділився корисною інформацією для одружених чоловіків, у дружин яких є батьки з інвалідністю. Він заявив, що ситуація з правом на відстрочку для них докорінно змінилася.

Експерт пояснив, що відтепер таких громадян України можуть мобілізувати, якщо у них немає права на відстрочку з інших причин. Через 6 місяців з моменту звільнення зі служби в запас цих чоловіків можуть знову мобілізувати через законодавчі зміни, передає 24 канал.

"Фактично ця норма перестала працювати, оскільки у зв'язку з додаванням застереження "за відсутності інших осіб, зобов'язаних відповідно до Закону їх утримувати" чоловік ніколи не зможе отримати право на відстрочку, у зв'язку з тим, що відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України такий обов'язок виникає у повнолітньої дочки, тобто дружини", - пояснив юрист Межиріцький.

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Тобто, якщо дружина здатна самостійно піклуватися про своїх батьків з інвалідністю, то її чоловіку не дадуть право на відстрочку від призову. У такій ситуації військовозобов'язаний може отримати відстрочку від мобілізації тільки у двох випадках. Або якщо його дружина, в якої є батьки-інваліди, сама має інвалідність (тут працюватиме вже інша підстава), або якщо її визнають непрацездатною.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Шмигаль розповів, які зміни чекають армію України після війни. Після війни Україна планує відмовитися від призову в нинішньому вигляді, натомість сформує професійну армію і створить два компоненти резерву, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Військком розповів, хто перш за все потрапить під мобілізацію влітку 2023 року. Як кажуть офіцери, у липні 2023 року найбільший запит до ЗСУ на громадян, які на високому рівні володіють іноземними мовами.

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації. Є цілком конкретний перелік дій з приводу того, як отримати відстрочку від військової служби під час воєнного стану.

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