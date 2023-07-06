Скасування призову: Шмигаль розповів, які зміни чекають армію України після війни

В Україні займатимуться військово-патріотичним вихованням та розбудовою системи національного спротиву.

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Шмигаль розповів, що буде з армією після війни / колаж: Главред, фото: 36-та ОБрМП імені Михайла Білинського

Після війни Україна планує відмовитися від призову в нинішньому вигляді, натомість сформує професійну армію і створить два компоненти резерву, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Українська армія на полі бою довела, що є однією з найсильніших у світі. Так буде і після нашої перемоги. Першочергове завдання - це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу", - про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Також на нараді йшлось, що після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями.

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Він також додав, що ще одним компонентом Нової української армії буде розвиток воєнно-промислового комплексу.

Шмигаль додав, що Україна нині активно нарощує виробництво зброї та техніки і запускає нові програми та проєкти.

Зокрема, він пообіцяв, що буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування. Крім того, за словами очільника уряду, в Україні займатимуться військово-патріотичним вихованням та розбудовою системи національного спротиву.

"Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною", - підсумував Шмигаль.

Успіхи ЗСУ на полі бою

Нагадаємо, що ЗСУ успішно контрнаступають, але операція може затягнутися на місяці. Армія України вже просунулася приблизно на 7 кілометрів углиб захоплених окупантами країни-агресора Росії територій, пишуть британські журналісти.

Армія України успішно створює умови для головного удару по військах РФ. Нинішні військові операції ЗСУ на фронті навряд чи є основним ударом по окупантах країни-агресора Росії, вважають аналітики американського ISW.

ЗСУ атакували ворога та закріпились на нових позиціях поблизу Бахмута. ЗСУ наступають на південному фланзі Кліщіївки, а на північному фланзі населеного пункту тривають важкі бої.

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