'Позиція РФ стає дедалі слабшою': ворог різко зменшив артилерійський вогонь по Україні на 75% - CNN

Американські та українські офіційні особи поки що не мають чіткого й однозначного пояснення, чому так сталося.

Російська артилерія скоротила вогонь майже на 75% / Фото Міноборони РФ

На 11 місяці повномасштабної війни російські окупаційні війська значно зменшили активність артилерійських обстрілів. На деяких ділянках фронту – майже на 75%.

Як пише CNN із посиланням на американських та українських офіційних осіб, однозначного пояснення цьому немає. Можливо, Росія обмежує використання артилерійських снарядів через низькі запаси. Або це може бути частиною переоцінки тактики перед обличчям успішних українських наступальних дій.

"У будь-якому випадку, вражаюче зниження артилерійського вогню є ще одним доказом дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення", - кажуть представники української та американської сторін.

У CNN підкреслили, що послаблення РФ також пов'язано з посиленням військової підтримки України з боку її західних союзників. Зокрема, США та Німеччина нещодавно оголосили, що вони вперше нададуть українським силам бойові броньовані машини та ще комплекси протиповітряної оборони Patriot.

Військова допомога Україні

Нещодавно влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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