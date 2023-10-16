Пожертував гроші на ЗСУ: на Рівненщині суд звільнив чоловіка, який вдарив поліцейського

У Рівненському Апеляційному суді зазначається, що пожертву обвинуваченого на користь української армії врахували як пом'якшувальну обставину.

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Суд врахував донат на ЗСУ як пом'якшувальну обставину / колаж Главред, фото УНІАН

На Рівненщині за пожертвування на користь ЗСУ звільнили від покарання чоловіка, який вдарив по обличчю поліцейського (ще у 2020 році). Про це повідомили в пресслужбі Рівненського апеляційного суду.

За даними слідства, у 2020 році чоловік дав ляпаса поліцейському, який був при виконанні службових обов'язків.

10 травня 2023 року місцевий суд визнав того винним і засудив на два роки в'язниці.

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До винесення вироку чоловік перебував під домашнім арештом. І відразу ж і оскаржив рішення суду.

Більше того, обвинувачений добровільно вніс на рахунок ЗСУ благодійний внесок у розмірі 30 тисяч гривень.

Апеляційний суд також врахував, що обвинувачений "не притягувався ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності і в добровільному порядку відшкодував потерпілому матеріальну і моральну шкоду, визнав провину, розкаявся і вибачився перед поліцейським".

Судячи з усіх цих обставин, Рівненський апеляційний суд звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Дніпра 6-річна Соломія Реут грала на сопілці на вулиці, а всі зібрані гроші передавала на фронт - в якості допомоги захисникам України від окупантів. Дівчинці вдалося зібрати сотні тисяч гривень.

До того в Стрийському районі (Львівська область) діти самостійно зібрали гроші на купівлю двох бронежилетів для бійців ЗСУ. Діти зверталися до водіїв проїжджаючих повз автомобілів з проханням підтримати військовослужбовців і приєднатися до збору коштів на бронежилет.

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