Пройшов "Іловайський котел": росіяни вбили поліцейського у Херсоні

Сержант поліції перебував поряд з тролейбусом, який потрапив під обстріл окупантів.

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Окупанти вбили поліцейського Андрія Тарчинського у Херсоні/ колаж: Главред, фото: Telegram Олександр Прокудін, Нацполіція України

Внаслідок обстрілу Херсона російськими окупантами вранці у вівторок, 19 вересня, загинув 49-річний сержант поліції Андрій Тарчинський. Раніше він був миротворцем у Боснії та Герцеговині, а також у Косово, а після незаконної окупації країною-агресоркою Росією Криму він добровольцем пішов на війну.

Перебуваючи у лавах роти патрульної поліції особливого призначення "Херсон", Тарчинський потрапив у оточення під Іловайськом й отримав важке поранення, рятуючи побратимів. Але йому вдалося вийти з ворожого оточення. Подробиці про поліцейського, якого вбили окупанти у Херсоні, розповіли у Національній поліції України.

"У мирному житті Андрій залишився людиною з великим благородним серцем, готовою до самопожертви заради інших. Загибель Андрія Тарчинського – важка й болісна втрата для всієї поліції. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія. Сумуємо разом із вами. Світла пам’ять…", – додали у Нацполіції. відео дня

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів у Telegram, що вони із загиблим сержантом поліції Тарчинським раніше разом проходили службу. Голова ОВА розповів, що життя поліцейського обірвав ворожий артилерійський обстріл.

"Разом проходили службу. Мав честь неодноразово вручати Андрію відомчі відзнаки. Він був справжнім. Людиною, Воїном, Другом… Одразу після окупації Криму Андрій став на захист нашої держави, потім – війна на сході, Іловайський котел, порятунок побратимів, ціною тяжкого поранення. Попри все повернувся на службу поліцейським, аби допомагати іншим", – розповів Прокудін.

Раніше повідомлялося, що поліцейський Тарчинський загинув, перебуваючи поряд із тролейбусом, який обстріляли окупанти. Поранення отримали двоє пасажирів тролейбуса – чоловіки 33 і 57 років, їх госпіталізували.

Удари РФ по Херсонській області

23 серпня повідомлялося, що окупанти скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона. Дві керовані авіабомби російські загарбники скинули з літаків близько 4 години ранку. Були постраждалі та руйнування.

3 вересня РФ вдарила по Херсонщині, вбивши чоловіка і поранивши його дружину і доньку. Російські окупанти обстріляли Білозерську громаду. Дев'ятирічна дівчинка залишилась без батька, ледь не втратила маму і своє життя.

Також 15 вересня повідомлялося, що РФ скинула авіабомбу по житловому кварталу Нової Каховки. На житловий район впала авіабомба з російського літака. Стало відомо, що декілька російських літаків вилетіли із району Таганрога та випустили КАБ у бік Бериславського району, але одна з авіабомб упала у Новій Каховці. Були постраждалі.

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