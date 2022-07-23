Пожежа спалахнула моментально: з'явилися подробиці ракетного удару по Одеському порту і перші фото

Порт в Одесі / суспільне Одеса

Сьогодні, 23 липня, окупанти атакували Одеський морський порт ракета. У мережі з'явилося відео і фото наслідків обстрілу.

В результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі, повідомив глава Одеської ОДА Максима Марченко.

"Сьогодні, на наступний день після підписання договору про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами "Калібр". На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту", - заявив Марченко.

Він підкреслив, що після подібного удару весь світ повинен переконатися, що Росія - країна-терорист, з якою неможливо домовитися.

З'явилися кадри, як рятувальники ліквідовують пожежу, яка пошкодила інфраструктуру Одеського морського торгового порту. Він спалахнув після удару росіян.

Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту, де зберігалося зерно, яке планували відправити на експорт. Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Як повідомляв Главред, в ООН прогнозували, що перший корабель з українським зерном на борту міг покинути український порт в Одеській області вже в суботу, 23 липня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари окупантів по порту Одеси після підписання договору про "зерновий коридор" є черговою підлою провокацією Кремля, яка показує, як Росія прагне до миру.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і зазначив, що вірити словами Росії не можна адже вона завжди знайде шляхи, як це не виконувати.

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Зернова угода з РФ

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Ця угода буде діяти 120 днів, але передбачена можливість продовження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про експорт зерна по Чорному морю є демонстрацією того, що Україна вистоїть у війні проти Росії. Він також додав, що завдяки угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт. Станом на Зараз в Україні в наявності зерна на 10 млрд доларів.

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