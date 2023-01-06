Чи піде влада України на аморальні компроміси з Росією: що думають українці

Між вереснем і груднем 2022 року зросла кількість тих, хто вважає, що українська влада готова піти на неприйнятні компроміси з РФ.

Більшість українців упевнена, що влада не піде на компроміси з РФ / Офіс президента України, сайт Кремля

Наразі лише 7% українців вважають, що влада України може піти на якісь неприпустимі поступки чи компроміси з країною-агресоркою Росією. Про це свідчать результати соціологічного опитування КМІС, проведеного у грудні 2022 року.

За даними соціологів, між вереснем і груднем 2022 року кількість тих, хто вважає, що влада держави готова піти на неприйнятні компроміси з РФ зросла з 5% до 7%. Водночас абсолютна більшість українців – 84%, переконані, що влада не збирається і не піде на неприйнятні компроміси з Кремлем. У вересні цей показник становив 87%.

Також лише 10% українців зараз вірять, що між політичним та військовим керівництвом нашої країни існує серйозний конфлікт, і частка таких респондентів з вересня до грудня знизилася з 14% до 10%. Натомість з 71% до 77% стало більше тих, хто переконаний, що політичне керівництво України та військове командування діють злагоджено як одна команда із спільною метою перемогти у війні.

Окрім того, лише 15% українців вірять, що Захід втомлюється від України й хоче, щоб Україна проводила переговори з РФ. Стільки само було й у вересні минулого року. Водночас із 73% до 76% стало більше тих, хто вважає, що Захід продовжує надавати підтримку Україні та очікує завершення війни на прийнятних для України умовах.

Як повідомляв Главред, близько 60% українців вважають, що українська армія повинна завдавати ударів по важливій інфраструктурі Росії у відповідь на підлі удари російських окупантів по інфраструктурі українців.

Також повідомлялося, що 97% українців впевнені, що Україна зможе відбити повномасштабне військове вторгнення Росії. У динаміці ситуація виглядає так − з січня кількість українців, які впевнені в тому, що Україна впорається з атакою РФ, збільшилася на 21% - з 56 до 97%.

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