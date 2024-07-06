З'являться години зі світлом: графік вимкнення електроенергії на 7 липня

В Україні у неділю, 7 липня, графіки погодинних вимкнень електроенергії будуть діяти лише у певний час. Енергетики прогнозують, що в українців взагалі не вимикатимуть світло з 7:00 до 15:00. Про це повідомляє Укренерго.
У період з 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 будуть застосовані графіки вимкнень в обсязі двох черг одночасно.
"Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.відео дня
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні
Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.
Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.
Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які перебувають біля лінії фронту.
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