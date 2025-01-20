'Статус не скасує верховенства права': Зеленський заговорив про винних в окупації

Президент України анонсував розслідування військових справ щодо злочинних помилок у керівництві бригадами.

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Зеленський заговорив про розслідування військових справ / Колаж: Главред, фото: ОП, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Президент України Володимир Зеленський анонсував розслідування військових справ та помилок у керівництві, які призвели до окупації земель і не тільки. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Мова йде про "воєнкомів", які поповнювали свої кишені; про окупацію Харківщини та нові спроби ворога дійти до обласного центру; злочинні помилки в керівництві бригадами.

Зеленський акцентував на тому, що вже помітна робота СБУ, ДБР, Нацгвардії та прокуратури щодо певних результатів розслідування у військових справах.

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"Я дякую правоохоронцям за сьогоднішні кроки, і важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенства права", - сказав Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Зеленський заговорив про розслідування військових справ / фото: скріншот

Заяви Зеленського - головні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 13 січня своїм указом ввів у дію нові санкції проти Росії. Цього разу обмеження зачепили фінансовий сектор. До переліку потрапили 140 суб'єктів.

Володимир Зеленський 17 січня провів засідання Ставки. Він розкрив деталі і зазначив, що Україна масштабує виробництво дронів і ракет. Країна працює над більшими закупівлями зброї та розширенням вітчизняного виробництва.

Також він повідомляв про те, що Україна хоче відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС. Україна сподівається у 2025 році відкрити до шести переговорних кластерів про вступ країни до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський вважає, що цьому може посприяти польське та данське головування в Раді ЄС.

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