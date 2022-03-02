Агресори вдарили ракетами по телевежі в Лисичанську / скріншот з відео

Російські окупанти завдали ракетно-бомбовий удар по телевізійній вишці в місті Лисичанськ (Луганська область). Інцидент стався в середу, 2 березня, вже на сьомий день війни, яку Росія почала проти України. Відповідну інформацію озвучив радник глави міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму Telegram-каналі.

Пізніше керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти завдали удару не тільки по телевежі в Лисичанську, а й по прилеглому будівельному магазину "Городок".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська завдали удару по телевежі в Києві, вони вдарили по ретранслятору в Сирці, Шевченківському районі столиці, біля метро Дорогожичі.

Як пізніше повідомили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті нападу агресорів на Київську телевежу загинули п'ятеро людей, а ще п'ятеро постраждали.