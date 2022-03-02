Росія випустила в небо України близько 400 ракет за шість днів

РФ випустило 400 ракет над Україною / УНІАН

В оборонному відомстві США заявили, що Росія з початку повномасштабної військової агресії випустила на територію України понад 400 ракет.

Зазначається, що станом на 1 березня Російська Федерація випустила в небо України близько чотирьох сотень ракет. Про це повідомляти джерело в Міноборони США, з посиланням на CNN.

Також зазначається, що українська ППО тримає оборону. Вона життєздатна і не пошкоджена. Оборона змогла відбити атаку 29 літаків і знешкодити безліч ракет.

У відомстві також підкреслили, що російські окупанти не досягли переваги в небі, проте є райони, де в української сторони є слабкі точки.

Раніше ми писали, що Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що Росія готує провокацію, яка стане приводом для введення військ Білорусі на територію нашої держави.

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Також Главред " повідомляв, що російські військові влаштовують саботаж на власних транспортних засобах, щоб уникнути бойових дій.

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