Росія випустила в небо України близько 400 ракет за шість днів

Українські ППО тримають оборону.
В оборонному відомстві США заявили, що Росія з початку повномасштабної військової агресії випустила на територію України понад 400 ракет.
Зазначається, що станом на 1 березня Російська Федерація випустила в небо України близько чотирьох сотень ракет. Про це повідомляти джерело в Міноборони США, з посиланням на CNN.
Також зазначається, що українська ППО тримає оборону. Вона життєздатна і не пошкоджена. Оборона змогла відбити атаку 29 літаків і знешкодити безліч ракет.
У відомстві також підкреслили, що російські окупанти не досягли переваги в небі, проте є райони, де в української сторони є слабкі точки.
Раніше ми писали, що Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що Росія готує провокацію, яка стане приводом для введення військ Білорусі на територію нашої держави.
Також Главред " повідомляв, що російські військові влаштовують саботаж на власних транспортних засобах, щоб уникнути бойових дій.
Читайте також:
- Міжнародний суд ООН проведе слухання з приводу війни в Україні
- У Донецькій і Луганській областях гуманітарна катастрофа - Верещук звернулася до Червоного Хреста
- "Мир разом з Україною закликає до миру": генсек НАТО закликав Путіна зупинити війну
- МО про звірства рашистів: Харків обстріляний 16 ракетами стратегічного бомбардувальника