Повторить долю Гонгадзе: Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити

Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити / УНІАН

Речник ТКГ щодо Донбасу і позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович проситиме надати державну охорону головному редактору Цензор.нет Юрію Бутусову, адже підозрює, що журналіста можуть вбити.

За його словами, замах на Бутусова може спровокувати початок масових заворушень, на які вийдуть обурені громадяни. Саме такого результату і очікують ті, хто планує вбивство журналіста, пише Арестович у Facebook.

"Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні", – зазначив радник голови ОП.

Масові заворушення і політична криза, до якої вони можуть призвести, на тлі стягування російських військ до українського кордону можуть бути небезпечними для України, наголошує Арестович.

Речник ТКГ додав, що він проситиме надати Бутусову державну охорону, адже, за його словами, "його давно вже час рятувати". Також Арестович наголосив, що навмисно озвучив такий можливий сценарій щодо журналіста – адже після цього "режисерам дійства" важче буде його реалізовувати.

Реклама

При цьому Арестович назвав Бутусова "чорним пропагандистом" і зазначив, що його не можна називати журналістом.

"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв бік і більше не може бути журналістом і висвітлювати події у конфлікті", – додав речник ТКГ.

читайте такожБутусов оголосив про план втечі Медведчука і попередив щодо погрози ПутінаНагадаємо, нещодавно під час пресмарафону президента України Володимира Зеленського сталася словесна перепалка між главою держави і Юрієм Бутусовим. Зеленський сказав, що Бутусов свого часу давав консультації з питань Міністерства оборони, проте не отримав посади і "образився". Також президент звинуватив Бутусова у зливі інформації про спецоперацію з ПВК Вагнер та публікації удару ЗСУ по бойовиках на Донбасі з безпілотників Bayraktar.

Пізніше у ДБР порушили кримінальну справу за фактом публікації Бутусовим на своїй сторінці у Facebook відео, де він стріляє із гаубиці. Слідчі ДБР перевірять законність дій Юрія Бутусова. У Міноборони відреагували на цю подію і почали перевірку щодо можливого порушення посадовими особами службових обов'язків і правил поводження зі зброєю.