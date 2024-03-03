Потужністю у два Калібри: Україна модернізувала морські дрони

Україна має свою потужну зброю для боротьби з російськими загарбниками.

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Україна готується до деокупації Криму /Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Українські інженери модернізували "Sea Baby", які, за словами голови СБУ вже уразили 11 ворожих кораблів. Як зауважив в ефірі телемарафону речник ВМС Дмитро Плетенчук, може йтися про підвищення бойової частини потужністю у два Калібри або до 850 кг вибухівки.

Плетенчук у цьому контексті звернув увагу на бойову частину ракети С-300, якою росіяни обстрілюють прифронтові міста. Зокрема, в цьому випадку ідеться про 150 кг боєголовки, яка, втім, може зруйнувати цілий підʼїзд пʼятиповерхівки.

""Калібр" 450 кілограмів бойова частина, руйнує будівлю, а тут виходить як два "Калібри". Тобто сказати, що це потужне - нічого не сказати. Це дуже потужна зброя. Тому, відповідно, загроза для бойового корабля, який розрахований на те, що в нього буде влучання, все одно виходить перевищує навіть протикорабельну ракету", - сказав Плетенчук.

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Наприкінці Плетенчук підкреслив, що ситуація у Чорному морі з точки зору безпеки для українських міст позитивно змінилась для ЗСУ у першу чергу завдяки цим дронам.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Звільнення Криму

Україна не приховує, що звільнятиме півострів, захоплений росіянами ще у 2014 році, або військовим, або політичним шляхом. Наразі - через дефіцит у засобах - ЗСУ обмежуються переважно атаками повітряних і морських дронів.

Попри це, Україні вдалося побороти Чорноморський флот у Чорному морі, забезпечивши функціонування "зернового коридору" і значно зменшивши склад його бойових кораблів. До прикладу, 14 лютого Морські сили потопили великий десантний корабель "Цезар Куніков" поблизу Алупки.

Натомість щодо деокупації Криму цьогоріч військові ставляться критично. Як зазначив генерал Ігор Романенко, "необхідно об'єктивно і критично оцінювати ситуацію, а не перебувати у своїх ілюзіях".

"У кращому випадку (деокупація Криму відбудеться - Главред) у другій половині 2024 року. Але це стане можливо лише за наявності відповідних ресурсів", - відповів Романенко під час чату на Главреді.

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