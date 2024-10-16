Втрати Росії в Україні - офіційні дані на 16 жовтня

Російська окупаційна армія скоротилася на 1450 осіб.

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Втрати Росії в Україні / Колаж Главред, фото: Главред, facebook.com/GeneralStaff.ua

Втрати РФ в Україні зростають з кожним днем. Генеральний штаб щоранку оновлює дані, надаючи точну інформацію про втрати ворога за добу.

Втрати Росії в Україні станом на 16 жовтня

Втрати ворога за добу склали:

особового складу - близько 1450 осіб,

танків - 9 од,

бойових броньованих машин - 30 од,

артилерійських систем - 29 од,

РСЗВ - 0 од,

засоби ППО - 0 од,

літаків - 0 од,

вертольотів - 0 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31,

крилаті ракети - 0,

кораблі - 0 од,

підводні човни - 0 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 78 од,

спеціальна техніка - 0.

Втрати ворога за добу / Фото: Главред

Втрати Росії за всю війну:

відео дня

особового складу - близько 672850 чол,

танків - 8997 од,

бойових броньованих машин - 17969 од,

артилерійських систем - 19459 од,

РСЗВ - 1231 од, засоби ППО - 978 од,

літаків - 369 од,

вертольотів - 329 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17050,

крилаті ракети - 2620,

кораблі /катери - 28 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 26732 од,

спеціальна техніка - 3441.

Зведення від Командування Повітряних Сил ЗСУ в ніч на 16 жовтня 2024 року

За даними ПС ЗСУ, ніч на 16 жовтня 2024 року (з 19.00 15.10 до 07.00 16.10) ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 з ТОТ Донеччини, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині з повітряного простору Курської обл., а також 136-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф.).

Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, що має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили в цьому вигляді були створені 2004 року шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил і Військ протиповітряної оборони України.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Станом на 07.00 унаслідок протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях, а також унаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локально втрачено в різних регіонах України, інформація уточнюється.

Понад 20 БпЛА перебувають у повітряному просторі України. Бойова робота триває!

Крім того, два ворожі безпілотники повернулися в напрямку РФ.

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