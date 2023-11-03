Втрати колосальні: Росія готує масований штурм великого міста - офіцер ЗСУ

Російські окупанти, в найнапруженішій точці фронту, яка розташована у місті Авдіївка в Донецькій області, готуються до третьої хвилі наступу.

https://glavred.net/ukraine/poteri-kolossalnye-rossiya-gotovit-massirovannyy-shturm-goroda-oficer-vsu-10513615.html Посилання скопійоване

Росія готує масований штурм великого міста - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Ворог намагається реалізувати свій план оточення Авдіївки, але це не вдавалося. Інтенсивність атак трохи зменшилася порівняно з початком штурмів. Проте ворог не відмовився від своїх планів. Про це в ефірі Апостроф TV розповів офіцер легіону "Свобода" майор МВС Максим Морозов.

"Скоріше за все, готується третя хвиля наступу на Авдіївку. В перші дні штурму було спалено більше 100 одиниць техніки. І виконати перший план не вдалося. Зараз накопичуються сили і техніка. Ми розуміємо кількість окупантів і чекаємо нових важких боїв", - зазначив він.

Військовий відзначив, що у випадку, якщо в українських збройних силах буде достатній запас артилерійських снарядів, ударних дронів та дронів-камікадзе, третя хвиля атак від росіян завершиться ще більшими втратами, як і дві попередні.

відео дня

Окупанти використовують дрони, але у разі успішної дії систем протиповітряної оборони, перевага в застосуванні дронів нівелюється..

"Ворог не змінює тактики бою і ставлення до живої сили. Вони розуміють, що вони м’ясо, яке йде на убій. Їхня задача добігти до позицій, зав’язати бій і чекати, поки підійде техніка. Проте практично втілити це у них рідко вдається. Техніка знищується, а ті, хто добігли, здаються в полон", - пояснив боєць.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Підрозділи російських окупантів перетнули залізничну лінію поблизу села Степове і розпочали штурмові дії недалеко від самого села, на півночі від Авдіївки. Російська піхота закріпилася за залізницею, готуючи плацдарм для розширення та майбутньої атаки на Авдіївський коксохімічний завод, який контролює підступи до Авдіївки.

Також, у розвідці Міністерства оборони Великобританії зазначили, що під час спроби захопити Авдіївку в Донецькій області росіяни, ймовірно, зазнали найбільших втрат за 2023 рік. Російська сторона веде операцію, схожу на ту, яку вона використовувала на початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. Москва намагається здобувати нові території, проте війська РФ стикаються з проблемами ефективного просування на оперативному рівні.

Водночас, військовий експерт Роман Світан, робить висновок, що російські окупанти активізувалися у зоні Авдіївки на Донеччині, але їхні можливості захопити місто обмежені. Українським військовим потрібно витримати ще кілька тижнів, і ситуація може змінитися. Він зауважує, що ситуація біля Авдіївки є дійсно складною, але можливості росіян захопити місто обмежені.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.