УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Втрати колосальні: Росія готує масований штурм великого міста - офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
3 листопада 2023, 08:15
Російські окупанти, в найнапруженішій точці фронту, яка розташована у місті Авдіївка в Донецькій області, готуються до третьої хвилі наступу.
ВСУ
Росія готує масований штурм великого міста - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Ворог намагається реалізувати свій план оточення Авдіївки, але це не вдавалося. Інтенсивність атак трохи зменшилася порівняно з початком штурмів. Проте ворог не відмовився від своїх планів. Про це в ефірі Апостроф TV розповів офіцер легіону "Свобода" майор МВС Максим Морозов.

"Скоріше за все, готується третя хвиля наступу на Авдіївку. В перші дні штурму було спалено більше 100 одиниць техніки. І виконати перший план не вдалося. Зараз накопичуються сили і техніка. Ми розуміємо кількість окупантів і чекаємо нових важких боїв", - зазначив він.

Військовий відзначив, що у випадку, якщо в українських збройних силах буде достатній запас артилерійських снарядів, ударних дронів та дронів-камікадзе, третя хвиля атак від росіян завершиться ще більшими втратами, як і дві попередні.

відео дня

Окупанти використовують дрони, але у разі успішної дії систем протиповітряної оборони, перевага в застосуванні дронів нівелюється..

"Ворог не змінює тактики бою і ставлення до живої сили. Вони розуміють, що вони м’ясо, яке йде на убій. Їхня задача добігти до позицій, зав’язати бій і чекати, поки підійде техніка. Проте практично втілити це у них рідко вдається. Техніка знищується, а ті, хто добігли, здаються в полон", - пояснив боєць.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Підрозділи російських окупантів перетнули залізничну лінію поблизу села Степове і розпочали штурмові дії недалеко від самого села, на півночі від Авдіївки. Російська піхота закріпилася за залізницею, готуючи плацдарм для розширення та майбутньої атаки на Авдіївський коксохімічний завод, який контролює підступи до Авдіївки.

Також, у розвідці Міністерства оборони Великобританії зазначили, що під час спроби захопити Авдіївку в Донецькій області росіяни, ймовірно, зазнали найбільших втрат за 2023 рік. Російська сторона веде операцію, схожу на ту, яку вона використовувала на початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. Москва намагається здобувати нові території, проте війська РФ стикаються з проблемами ефективного просування на оперативному рівні.

Водночас, військовий експерт Роман Світан, робить висновок, що російські окупанти активізувалися у зоні Авдіївки на Донеччині, але їхні можливості захопити місто обмежені. Українським військовим потрібно витримати ще кілька тижнів, і ситуація може змінитися. Він зауважує, що ситуація біля Авдіївки є дійсно складною, але можливості росіян захопити місто обмежені.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка ЗСУ
Реклама

Головне за день

Ворог накопичує ракети: у Зеленського назвали терміни й цілі масованих ударів РФ

Ворог накопичує ракети: у Зеленського назвали терміни й цілі масованих ударів РФ

09:56 Україна
Гороскоп на листопад для всіх: на Терези чекає приголомшливий успіх, Рака – каторга на роботі

Гороскоп на листопад для всіх: на Терези чекає приголомшливий успіх, Рака – каторга на роботі

09:10 Ексклюзиви
Нічна атака дронів на Одеську область: є влучання по інфраструктурі

Нічна атака дронів на Одеську область: є влучання по інфраструктурі

09:07 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:58

Пугачова зупинилася в своєму замку: відео потрапило в мережу

09:56

Ворог накопичує ракети: у Зеленського назвали терміни й цілі масованих ударів РФ

09:54

У Раді допрацювали держбюджет 2024: скільки коштуватиме долар

09:39

Дати початку ударів по енергетиці відомі: в ГУР повідомили важливі деталі

09:15

Зовсім не пощастить: три знака Зодіаку в листопаді будуть приследовать невдачі

Після смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - ЖирновПісля смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - Жирнов
09:10

Гороскоп на листопад для всіх: на Терези чекає приголомшливий успіх, Рака – каторга на роботіЕксклюзив

09:07

Нічна атака дронів на Одеську область: є влучання по інфраструктурі

08:56

"СБУ вже займається": Данілов згадав про Арестовича і повідомив про плани Кремля

08:25

Чому протести перевізників у Польщі вигідні РосіїПогляд

Реклама
08:20

ЗСУ просунулися на Донбасі та на лівому березі Херсонщини - ISW

08:15

Втрати колосальні: Росія готує масований штурм великого міста - офіцер ЗСУ

07:37

У Білому домі відреагували на статтю Залужного про війну в Україні

06:48

Що не так з висуненням Арестовича в президентиПогляд

06:45

У Харкові лунали вибухи: РФ атакувала дронами цивільні об'єктиВідео

04:30

"Не менший диктатор": стало відомо, якого потенційного наступника боїться Путін

04:15

Пастка для РФ: ЗСУ поліпшили позиції під Авдіївкою, але є загрози – журналіст

03:45

Експерт оцінив, чи великі шанси на старт Третьої світової

03:03

Кейт Міддлтон розповіла, чому майбутній король вважає її божевільною

02:32

Покажіть "лайк" і дізнайтесь про себе більше: неймовірний тест на особистість

02:02

Для чого потрібна петелька на сорочці: за призначенням її майже не використовують

Реклама
01:29

"Занадто авантюрна гра": експерт оцінив, чи зважиться Путін на гібридну війну проти Заходу

02 листопада, четвер
23:54

"Простої зими не може бути": Данілов попередив про ймовірність блекаутів

23:44

Чому не можна вживати слово "бабушка": варто говорити милозвучний відповідник

23:05

Дивовижна оптична ілюзія: лише люди з високим IQ знайдуть дзвіночок

22:48

"До останнього обороняли": боєць спецназу розповів про смертельно небезпечний бій, де брав участь Буданов

22:47

Лише люди з орлиним зором знайдуть 1991 серед безлічі цифр: загадка підвищеної складності

22:28

Росіяни вводять резерви: генерал-розвідник повідомив про нову загрозу на фронті

22:28

У повній самотності: Алла Пугачова повернулася в РФ - росЗМІ

21:55

Арестович дав за кордоном інтерв'ю росЗМІ і зібрався піти в опозиціонери

21:38

Байден накладе вето: Білий дім прийняв важливе рішення щодо допомоги Україні

21:36

Дмитро Дікусар зізнався, що для нього на війні найскладніше

21:21

Зірка "Гри престолів" захотів зіграти в кіно легендарного Володимира Івасюка

21:06

"Втрачають контроль і відступають": Зеленський повідомив про важливу перемогу

20:38

Українці в масовому порядку через суд підвищують свої пенсії: що сталося

20:02

Тяжкохворий український ведучий попросив фанатів "не відспівувати його"Відео

19:58

Помер легендарний український телеведучий і актор

19:45

Хто потрапив до "чорного списку": США оголосили про новий пакет санкцій

19:32

Заллє дощами та увірветься потужний вітер: в Україну вривається шторм

19:15

Ви будете вражені: стало відомо, чому кішка спить поруч з людиною - 5 причин

19:10

Туманне майбутнє АрестовичаПогляд

Реклама
19:00

"Він мене ніколи не почує": Козловський злісно розкритикував Кондратюка

18:22

Чому планети круглі, а астероїди ні: нова таємниця космосу розкритаВідео

18:19

"Йшли кількома колонами": ворог змінив тактику й готує штурм сратегічного міста

18:02

Маша Єфросиніна показала чуттєву зйомку топлесВідео

17:36

Любовний гороскоп на листопад: Тельцям - втрата, Раку - почуття

17:04

Вийти з глухого кута і перейти до маневрової війни: в ОП назвали головні умови

16:51

Будуть страждати: у Зеленського повідомили про наслідки для Росії через обстріли

16:45

Що можна зробити з твердим авокадо: дівчина здивувала лайфхаком з окропом

16:22

"З часом вирішиться": путіністка Таня Буланова злякалася їхати на Донбас

16:14

В Криму паніка: в ВМС повідомили про наслідки нового удару по кораблю РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти