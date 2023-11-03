Пастка для РФ: ЗСУ поліпшили позиції під Авдіївкою, але є загрози – журналіст

Окупанти продовжують штурмові дії південніше Авдіївки, де пробують розширити прорив.

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РФ йде на штурм Авдіївки / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Підрозділи окупантів РФ перетнули лінію залізниці біля села Степове та розпочали штурмові дії біля самого села на півночі від Авдіївки. При цьому російська піхота закріпилася за залізницею, накопичується для розширення плацдарму і для атаки на Авдіївський коксохімічний завод, який контролює підступи до Авдіївки.

"Захоплення заводу означатиме поступове, але невідворотне складання оборони і захоплення міста", - пише в Facebook військовий журналіст Юрій Бутусов.

Він уточнив, що загроза посилюється тим, що тривають штурмові дії росіян південніше Авдіївки, де вони розширюють прорив в районі піщаного кар'єру біля села Опитне, що є другим напрямком охоплення Авдіївки.

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ЗСУ надійно тримають оборону Авдіївки

Разом з тим журналіст зазначає, що в бойових діях в Авдіївці українські війська мають успіх: "110-та механізована бригада майстерно відбила всі атаки росіян, повністю відновила кілька позицій, які ворог захопив під час масованих штурмів 10-19 жовтня, і навіть поліпшила свої позиції на деяких напрямках. Загрози заходу противника в місто на даний момент немає".

Він пояснив, що підрозділи 110-ї бригади демонструє виняткову боєздатність і надійно утримують місто, не дозволяючи противнику зачепитися за міську забудову.

Бутусов підкреслює, що наші війська мають набагато вигідніші в плані тактики позиції, і добре тримають фланги прориву: "Більшість ротацій і резервів противника зазнає поразки ще під час висунення, оскільки українські війська надійно утримують фланги, і контролюють панівні висоти зі зручними секторами обстрілу".

У той же час навіть в позиційній обороні російські війська будуть зазнавати втрат в рази вище наших, адже обстановка під Авдіївкою для російських військ несе набагато більше ризиків, ніж для ЗСУ, впевнений він.

"По-четверте, російські війська не мають великої чисельної переваги, українці мають значну кількість людей і техніки. По-п'яте, росіяни наступають виключно піхотою без бронетехніки, оскільки техніку наші війська ефективно знищують. Ворог уразливий. Але щоб використовувати всі переваги нашого становища, потрібно стабілізувати оборону", - додав військовий журналіст.

Що потрібно для зміцнення оборони

Бутусов резюмував, що для успішного відбиття штурму Авдіївки українським захисникам необхідно скоординувати єдину систему застосування засобів розвідки, а також єдину систему застосування засобів ураження. Також потрібно закріпити на Авдіївському коксохімі, як мінімум, два батальйони, з відповідальними командирами з адекватним бойовим досвідом.

"Стабілізація оборони дозволить з усіх боків обжати російський плацдарм в районі Степове і заводу, і налагодити планомірне знищення російської піхоти. Нехай сидять там як в тирі. У тій низині вони не зможуть накопичити сили, і це буде великий тир для наших гармат", - уточнив він.

Ситуація під Авдіївкою

Раніше у ЗСУ розкрили нову тактику окупантів під Авдіївкою. На Авдіївському напрямку противник зазнає величезних втрат в особовому складі та техніці.

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом. Армія України штурмує позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку південніше Бахмута і закріплюється на нових позиціях, розповіли в Генштабі.

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