Після зйомок 'мертві' встали і пішли: в РФ зганьбилися, показавши фейк про ліквідацію 38 бійців ЗСУ

Відео армії РФ потрапило в Мережу з кадрами, які доводять, що відзняті події є фейком / Скріншот відео t.me/kristianudarov

Російські пропагандисти ніколи не соромилися знімати постановочні відео, щоб отримати потрібну для них картинку. Не зупиняє їх і те, що найчастіше їх викривають. Так сталося і цього разу. У Мережі з'явився ролик з нібито вбитими українськими військовослужбовцями.

Відео виявилося фейком - після зйомок "мертві" встали і пішли. Кадри з невдалою пропагандою опублікував у Telegram Крістіан Ударов.

За легендою окупантів, події відбувалися біля Енергодара. Пропагандисти намагалися показати "ліквідацію" українських військових військових. На кадрах російський військовий хвалькувато каже, що, мовляв, ще лише одинадцята година ранку, " а хтось вже втомився", і рахує "двохсотих". Однак в Мережу випадково злили повний варіант відео, на останніх кадрах якого "убитим" акторам він дозволяє перестати зображати з себе трупів.

Видео дня

"Нещодавно почали русачки форсити відео начебто з Енергодара, і все здавалося б добре знято, але в черговий раз з фейком не зайшло, і з цікавих джерел з'явилося повне відео ліквідації "українського десанту", – йдеться в описі до відео.

Примітно, що попри явний фейк російські пропагандисти все ж таки "згодували" громадянам РФ постановочне відео. При цьому вони намагалися дотримуватися легенди, за якою нібито 9 російських розвідників "вступили в бій" під Енергодаром з 50 українськими військовими.

Скріншот відео t.me/kristianudarov

Як повідомляв Главред, захисники України викрали у російських окупантів дрон Mavic у присутності пропагандиста Олександра Сладкова. Безпілотник вартістю понад 100 тисяч гривень вкрали прямо в небі. Відео опублікував сам Сладков у своєму Telegram-каналі. Інцидент стався під час зйомок пропагандистських сюжетів.

Зазначимо, після нападу Росії на Україну федеральні пропагандистські телеканали, такі як Перший канал, Росія-1 і НТВ, втратили значну частину своїх глядачів. Аудиторія каналів, де вранці говорять про "перемоги над нацистами", вдень про "силу економіки", а вечорами "пропонують" завдати ядерних ударів по Європі, скоротилася на 25%. Росіяни вже не можуть споживати таку кількість пропаганди і йдуть в Інтернет, щоби знайти альтернативну інформацію.

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