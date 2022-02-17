"Пошлю Путіну пляшку коньяку, якщо РФ визнає "ЛДНР"" - Арестович

Олексій Арестович і Володимир Путін / Колаж УНІАН / ua.depositphotos.com

Колишній позаштатний радник глави офісу президента Андрія Єрмака і екс-спікер української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах щодо Донбасу, а нині - блогер Олексій Арестович у вельми іронічній манері дав коментар ініціативі Держдуми РФ визнати угруповання "Л/ДНР" на офіційному рівні. Про це він заявив в ефірі українського YouTube-проекту Ukrlife.

"Для нас це (визнання Росією "Л/ДНР" – Главред). От не хочу говорити це слово, бо раптом вони передумають. Але я тримаю схрещеними пальці. Але Путіну відправлю пляшку коньяку особисто, якщо він визнає. Тому що це найкращий вихід для України. Найкращий. Ми скидаємо з себе зашморг Мінських угод, які не можуть бути виконані", - сказав Арестович.

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Плани в Росії щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

Російська Держдума 15 лютого проголосувала за проект постанови Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі"державами". Рішення підтримав 351 депутат.

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Верховна Рада України прийняла постанову, в рамках якої звернулася до світової спільноти з вимогою не визнавати "незалежність" російських організацій "ДНР" і "ЛНР" на захоплених районах Донбасу.

Президент РФ Володимир Путін пізніше сказав, що Кремль налаштований на врегулювання конфлікту на Донбасі, перш за все, на основі Мінських домовленостей.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Постанова Держдуми по "ЛДНР" не відповідає механізму реалізації Мінських угод, які Москва називає ключовим документом для вирішення конфронтації.