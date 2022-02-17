УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Пошлю Путіну пляшку коньяку, якщо РФ визнає "ЛДНР"" - Арестович

17 лютого 2022, 17:24

Як вважає блогер Олексій Арестович, якщо Володимир Путін підпише указ про визнання "Л/ДНР", то такий стан речей стане дуже вигідним для України.

Арестович, Путін
Олексій Арестович і Володимир Путін / Колаж УНІАН / ua.depositphotos.com

Колишній позаштатний радник глави офісу президента Андрія Єрмака і екс-спікер української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах щодо Донбасу, а нині - блогер Олексій Арестович у вельми іронічній манері дав коментар ініціативі Держдуми РФ визнати угруповання "Л/ДНР" на офіційному рівні. Про це він заявив в ефірі українського YouTube-проекту Ukrlife.

"Для нас це (визнання Росією "Л/ДНР" – Главред). От не хочу говорити це слово, бо раптом вони передумають. Але я тримаю схрещеними пальці. Але Путіну відправлю пляшку коньяку особисто, якщо він визнає. Тому що це найкращий вихід для України. Найкращий. Ми скидаємо з себе зашморг Мінських угод, які не можуть бути виконані", - сказав Арестович.

читайте такожПитання визнання Москвою "Л/ДНР": у Кремлі розкрили деталі діалогу Путіна і Макрона

Плани в Росії щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

Російська Держдума 15 лютого проголосувала за проект постанови Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі"державами". Рішення підтримав 351 депутат.

Реклама

Верховна Рада України прийняла постанову, в рамках якої звернулася до світової спільноти з вимогою не визнавати "незалежність" російських організацій "ДНР" і "ЛНР" на захоплених районах Донбасу.

Президент РФ Володимир Путін пізніше сказав, що Кремль налаштований на врегулювання конфлікту на Донбасі, перш за все, на основі Мінських домовленостей.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Постанова Держдуми по "ЛДНР" не відповідає механізму реалізації Мінських угод, які Москва називає ключовим документом для вирішення конфронтації.

viber
ДНР ЛНР Володимир Путін Олексій Арестович новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Пошлю Путіну пляшку коньяку, якщо РФ визнає "ЛДНР"" - Арестович». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Воскресить навіть майже мертву квітку: як приготувати вдома дешеве і найефективніше добривоВоскресить навіть майже мертву квітку: як приготувати вдома дешеве і найефективніше добриво Які 5 слів притягують бідність і борги: не можна їх вимовляти вголосЯкі 5 слів притягують бідність і борги: не можна їх вимовляти вголос Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом ЖдановимЧи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим Зеленський і Байден завершили переговори: всі подробиціЗеленський і Байден завершили переговори: всі подробиці Прикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в біду
17:28

Михайлу Шуфутинському заборонять в'їзд до України - ДПСУ

17:24

"Пошлю Путіну пляшку коньяку, якщо РФ визнає "ЛДНР"" - Арестович

17:19

"За нас помирати ніхто не буде": Зеленський розповів, як захистити Україну від РФВідео

17:17

Стануть щасливчиками місяця: гороскоп на березень 2022 для РаківВідео

16:56

В Україні очікується масова амністія: на волю вийдуть 1173 ув'язненихВідео

Реклама
16:56

РФ може напасти найближчими днями: Байден розкрив новий сценарій вторгнення в УкраїнуВідео

16:36

Відмова відводити війська та ультиматум по Україні: в РФ відповіли США по "гарантіях безпеки"Відео

16:28

Київстар ТБ оприлюднив дані незалежного CATI-дослідження про глядацькі вподобання українців

16:26

Мета Європи - зустріч Зеленського та Путіна: у Італії оголосили про плани що до діалогу

16:25

В Нацполіції заявили, що затримуватимуть прихильників "русского мира"

16:25

Фіналістка Голос.Діти та цілющий голос хірурга: що глядачі побачать у 5 випуску шоу Голос країни-12

16:25

Найсмачніший торт з млинців на Масляну 2022: готуємо неймовірну закускуВідео

16:23

На кордоні з Молдовою розпочалось "Велике будівництво" довгоочікуваного Ямпільського мосту

16:06

"Намагалася давати синові все найкраще": під Одесою жінка кинулася під поїзд через кредити

15:59

Війська перекидають до кордонів України: Пентагон попередив про нарощування сил РФВідео

15:47

Гороскоп на березень 2022 для Близнюків: астролог назвала найтріумфальніші дніВідео

15:46

"Волосся дибки і мурашки": Трінчер показала захоплюючий подарунок від коханого

15:42

"Готові зубами рвати тих, хто стріляє по дітях": у ЗСУ відреагували на обстріл дитсадка на ДонбасіВідео

15:41

Росія готова підривати снаряди в КиєвіПогляд

15:40

"Треба це Путіну надіслати - може, нападати передумає?" Наташа Корольова виконала українську піснюВідео

Реклама
15:37

Жінки на військовому обліку: у Міноборони розповіли, коли список професій набуде чинності

15:37

"Закон про біткоїн": Рада дала старт ринку віртуальних активівВідео

15:32

Визнання Путіним "ЛДНР" - реальний сценарій: на Україну очікує шантаж щодо ДонбасуВідео

15:10

"Вогонь вівся прицільно для завдання втрат": бойовики накрили артилерією школу і дитсадок на ДонбасіВідео

15:06

Омікрон буде останньою гострою фазою пандемії - ГейтсВідео

15:05

Дедлайн на "Мінськ-2" у нас до травня-червня, потім ультиматум і війнаПогляд

14:58

Загроза вторгнення в Україну і виклик Заходу: Британія попередила про сценарій РФВідео

14:55

Бійня на Південмаші: до Рябчука наскочило начальство з НГУ, спливла несподівана версіяВідео

14:34

Ми розмістимо не тільки ядерну зброю, але і ще надядерну - ЛукашенкоВідео

14:29

Чому повномастабного вторгнення Росії не будеПогляд

14:22

"Щось Борисівна зовсім погана": Алла Пугачова збентежила фанатів своїм зовнішнім виглядомВідео

14:22

"Бережіть себе і майно": українців попередили про зміну погоди в п'ятницю та на вихідних

14:02

Розмова з Путіним і визнання Білоруссю "ЛДНР": Лукашенко вибухнув погрозою

13:59

До виплат додадуть 650 гривень: українцям розповіли, кому чекати на доплату з 1 березняВідео

13:42

Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним і висунув звинувачення РФВідео

13:41

Гарантія не позбутися незалежності: Зеленський заявив про безальтернативність курсу України до НАТОВідео

13:41

"Велике будівництво" облаштувало на Яблунецькому перевалі оглядовий майданчик, з якого видно Говерлу і Петрос

13:30

Питання визнання Москвою "ЛДНР": у Кремлі розкрили деталі діалогу Путіна та Макрона

13:23

"Додатковий фактор Росії задуматись": Резніков виступив за легалізацію зброї в УкраїніВідео

13:09

Снаряд влучив прямо у двір ліцею: бойовики обстріляли з артилерії селище на Луганщині

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втратиВідео

12:55

Гривня обвалилися на тлі військового загострення на Донбасі

12:52

Сценарії вторгнення в України і медіа США відрізняються: у ВР відреагували на дату нападу 20 лютого

12:49

"Документи палять": у Києві помітили густий дим над посольством РФВідео

12:44

Зустріч Зеленського з Путіним і діалог з "ЛДНР": у Кремлі зробили заяву

12:35

63% українців хочуть перегляду Мінських угод - нове опитування

12:18

Не тільки Росія: Зеленський розповів, хто заважає Україні вступити до НАТОВідео

12:03

Маковія 2022: дата, традиції і заборони дня

11:58

Бійки, газ і затримання: мітинг під Радою закінчився сутичками з копамиВідео

11:44

Зірка Вікінгів Кетрін Винник у вишиванці підтримала Україну в День єднання

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти