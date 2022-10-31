Ракети "передумали" летіти у Харків і повернулися: у Бєлгороді паніка через нові вибухи

У російському місті нова "бавовна". Місцеві жителі панікують через вибухи.
Російські загарбники ввечері у понеділок, 31 жовтня, знову обстрілювали ракетами Харківщину. Проте кілька ракет "передумали" на ходу і повернулися "у рідну гавань".
Вони приземлилися у Бєлгороді. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередніми даними, окупанти знову вели обстріли по Харкову з території Бєлгородської області.
Поки що невідомо, скільки саме ракет прилетіло по Харківщині. Але низка ракет не долетіла. Місцеві жителі Бєлгорода повідомляють про "бавовну" у місті.
У соцмережах з’являються відео вибухів у Бєлгороді. Як видно із відеороликів, це викликало паніку серед жителів міста.
Нагадаємо, 22 жовтня в Бєлгородській області РФ в результаті вибухів сталися кілька сильних пожеж в населеному пункті Шебекіно. У місті в результаті потрапляння снарядів майже 15 тисяч осіб були відключені від електроенергії.
Нові потужні вибухи поблизу Бєлгорода пролунали 30 жовтня. Відразу після них у місцевих жителів різко зникла електроенергія. Також в мережі повідомляли про пожежу, було видно великий стовп диму.
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