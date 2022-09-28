Скільки Україна втратила через війну: названо колосальну суму

Шмигаль / УНІАН

Прем'єрміністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з главами ОВА заявив, що збиток, понесений Україною через розв'язану Росією війну, вже в 1,6 разів перевищив ВВП нашої країни за минулий рік.

"Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба в коштах, згідно з цим звітом, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. звичайно, ця сума більша, ніж ціле ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 рази більше суми, ніж ВВП", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що в першу чергу фінансові ресурси потрібні для швидкого відновлення, соціальної та критичної інфраструктури, а також для підготовки до зими.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що на Херсонському напрямку окупанти несуть величезні втрати. Лише в результаті одного удару, російські військові КамАзами вивозили тіла ліквідованих вояків.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес повідомляв, що за даними на 24 серпня, втрати армії РФ вже склали понад 80 тис. окупантів. Серед них ліквідовані, поранені і ті, хто просто втік з поля бою. Він зазначив, що ці втрати більше в 5 разів перевищують кількість втрачених воїнів на війні в Афганістані.

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