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"Місто майже в кільці": став відомий реальний задум Кремля щодо Авдіївки

Юрій Берендій
8 листопада 2023, 22:47
Екс-співробітник СБУ повідомив, для чого Кремлю всіма силами вчепився в Авдіїку та яку кінцеву дату поставили у Москві для захоплення міста.
'Місто майже в кільці': став відомий реальний задум Кремля щодо Авдіївки
Став відомий реальний задум Кремля щодо Авдіївки / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Російське військове командування буде продовжувати штурмові дії в районі Авдіївки поки місто остаточно не опиниться під контролем Росії. Захоплення Авдіївки вигідне для російського військово-політичного керівництва, адже якщо це відбудеться, російська пропаганда зможе розповідати про успіх армії РФ на фронті. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Він також зазначив, що саме на Авдіївському напрямку ворог може розраховувати хоч на якусь "перемогу".

Він також повідомив, що командування військ РФ під Авдіївкою зберігає військову техніку, проте не береже особового складу, оскільки жива сила є і буде, а за техніку доведеться відповідати.

"Авдіївку намагатимуться брати знову і знову вже не перший місяць. Авдіївка — єдине місце на всьому фронті, де хоч щось виходить у російського командування. Місто практично взято в кліщі, п’ять-сім кілометрів залишилося до того, щоб їх зачинити", — повідомив Ступак.

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Військовий аналітик зазначив, що через місяць стартує кампанія з обрання Володимира Путіна президентом.

"Вона триватиме до березня. Ця перемога дасть змогу на новорічні свята, на різдвяні свята, поки люди сидять за столом, пиячать, їдять олів’є, день і ніч говорити по телевізору про те, яке велике досягнення зробила армія РФ — взяла Авдіївку", — висловив він думку.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, битва за Авдіївку ще не завершилася, незважаючи на зниження кількості ударів з боку російських окупантів протягом останніх трьох днів. Ситуація на цьому фронті є досить напруженою, і погодні умови можуть впливати на інтенсивність обстрілів. Про це повідомив військовий експерт Олексій Мельник.

У той же час, на Таврійському напрямку, а особливо в районі Авдіївки, зафіксовано збільшення втрат противника у живій силі.

Також, глава естонської розвідки, полковник Антс Ківісельг, повідомив, що Росія має намір захопити Авдіївку до завершення поточного року. Навіть при відсутності стратегічного військового значення цього міста, воно має велике значення для пропаганди.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ
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