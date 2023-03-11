Потрапив під ворожий артобстріл: на війні обірвалося життя молодого захисника з Львівщини

У кривавій боротьбі з російським агресором Україна продовжує втрачати своїх захисників. Так, у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 25-річний воїн Роман Яцина. Полеглий захисник був родом з Дрогобича.
Як повідомляє видання Медіа Дрогобиччина, Роман захищав Україну в лавах 103-ї окремої бригади територіальної оборони, був стрільцем.
Життя українського захисника обірвалося 10 березня у Харківській області під час ворожого артобстрілу. Воїн загинув поблизу селища Табаївка Куп’янського району, що у Харківській області.
"На війні загинув 25-річний дрогобичанин Яцина Роман Андрійович. Під час ворожого артилерійського обстрілу отримав поранення не сумісне з життям. Загинув 10 березня в Куп’янському районі Харківській області. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам‘ять і слава Герою!", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Главред, у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота. Воїн загинув 20 лютого біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.
Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".
Окрім того, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.
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