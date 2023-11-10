Сунеться ціла колона з Воронежа: окупанти перекидають з РФ більше техніки на фронт

Партизани засікли пересування ворожої техніки до кордону з Україною. Їм вдалося зняти на відео, як рухається колона.

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Окупанти перекидають з РФ більше техніки на фронт/ колаж: Главред, фото: скрин з відео "Атеш", Міноборони РФ

Російські загарбники перекидають в Україну більше техніки для підкріплення своїх окупаційних військ. Партизани помітили у Воронежі ешелон військової техніки, який рухався до кордону з Україною.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш". Зазначається, що окупанти, зокрема, перевозили спецтехніку, паливозаправники і Камази.

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"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України. На вагонах перевозилися старі теплозаправники, старі Камази для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніка", – йдеться у повідомленні.

Партизани додали, що вони продовжують спостерігати за пересуванням російської техніки.

"Продовжуємо спостерігати, як окупанти продовжують копатись у своїх складах у пошуках хоч якоїсь робочої техніки, термін придатності якої вже давно минув. І весь цей мотлох вони відправляють в Україну, в надії хоч якось виручити себе", – зазначили в "Атеш".

Окупанти перекидають з РФ більше техніки на фронт/ скрін

Дивіться відео, як РФ перекидає техніку в Україну:

Війна в Україні

Нагадаємо, у Росії оприлюднили статистику втрат окупантів. Зокрема, стало відомо, що РФ втратила мінімум 197 льотчиків. Найбільш "плачевна" для окупантів ситуація серед мотострілків і в Повітряно-десантних військах.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що нацгвардійці потужно просунулися на півдні, позиції ворога підірвані. Українські військові виявили ворожі позиції, знищили окупантів та просунулися вперед на південному напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив втрати окупантів за місяць під Авдіївкою. Він зазначив, що російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області і кидають в штурми величезну кількість живої сили та техніки. Лише за місяць на Авдіївському напрямку РФ втратила близько 10 тисяч окупантів.

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