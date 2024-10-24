Допомогли тисячам ухилянтів: у Києві викрито працівників РТЦК на масштабній афері

На виготовлення документів про зняття та виключення з військового обліку працівники РТЦК, ймовірно, "заробили" більше мільйона доларів.

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За кожен пакет документів підозрювані брали від 2 до 15 тисяч доларів / Колаж: Главред, фото: ДБР

Що повідомили в ДБР:

Схему незаконного ухилення від мобілізації організували посадовці одного з РТЦК

У фігурантів знайшли та вилучили чимало готівки та дорогі автівки

Підозрюваним загрожує до 15 років у в'язниці

У Києві затримали трьох працівників Голосіївського РТЦК та СП та трьох цивільних осіб, яким вдалося організувати схему із незаконного ухилення від мобілізації декількох тисяч військовозобов'язаних.

Як повідомили в ДБР, вони разом із головою ВЛК Голосіївського району надавали чоловікам, які мали намір уникнути проходження військової служби, відповідні "послуги".

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"Один з викритих — голова ВЛК — вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси", - наголосили у відомстві.

Зокрема він організував цивільних для пошуку клієнтів та збирав усі необхідні документи та передавав їх до РТЦК. Таким чином чоловікам виготовляли пакети військово-облікових документів про їх зняття та виключення з військового обліку.

"Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних", - йдеться у повідомленні.

Вартість "послуг" злочинного угруповання варіювалась від 2 до 15 тисяч доларів США. У підозрюваних вилучили понад 1,2 мільйонів доларів США, 45 тисяч євро готівкою та 11 автомобілів вартістю понад 100 тисяч доларів кожен.

Наразі слідство досліджує обставини щодо причетності до вчинення кримінальних правопорушень інших співробітників РТЦК та СП міста Києва, а підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

Розслідування та обшуки внаслідок незаконних схем у чиновників

Нещодавно правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Їх підозрюють у незаконному оформленні інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Згодом в Офісі прокурора повідомили, що перші результати службового розслідування вказують на те, що найбільше прокурорів мають групи інвалідності в Хмельницькій та Черкаській областях.

Перевірку організували після того, як з'явилася інформація, нібито голова МСЕК оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Таким чином майже всі прокурори області отримали інвалідність другої групи.

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