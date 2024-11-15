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Польські фермери анонсували нове блокування кордону: яка ситуація зараз

Марія Николишин
15 листопада 2024, 13:08
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Протести фермерів завдають шкоди і Польщі.
Польські фермери анонсували нове блокування кордону: яка ситуація зараз
Блокування кордону / колаж: Главред, фото: УНІАН ​

Головне із заяви:

  • Польські фермери анонсували блокування українського кордону
  • Станом на 15 листопада протести не зафіксовані
  • Польські аграрії можуть утриматися від блокування

Польські фермери анонсували протести на кордоні з Україною. Але станом на ранок 15 листопада кордон не заблокований. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Цього (блокування - ред.) ми зараз на кордоні безпосередньо не бачимо. Якоїсь додаткової інформації від наших польських колег на даний момент не отримували. Раніше було повідомлення, що можуть початися блокування, але, як пам'ятаємо, ці дії польських фермерів не відбулися", - сказав речник.

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Він також підкреслив, що польські аграрії можуть утриматися від блокування українського кордону, бо такі дії завдають шкоди і Польщі.

"Це загроза не лише для України, а й для Польщі втрата щодо перевезень товарів, вантажів", - підкреслив речник ДПСУ.

Протести польських фермерів на кордоні з Україною - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, до 31 грудня 2024 року планується чергова акція протесту польських фермерів у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика".

Варто зауважити, що 20 лютого 2024 року польські фермери оголошували повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називали "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною".

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Що таке ДПСУ?

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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