Польща скликає Радбез з питань України: що збираються вирішити

У Польщі пройде засідання Ради безпеки на якому обговорюватиметься допомога Україні.

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Польща скликає Радбез з питання України / колаж: Главред, фото Офіс президента України, Public domain pictures

Сьогодні, 19 грудня, Глава бюро нацбезпеки оголосив про те, що президент Польщі Анджей Дуда 20 грудня скликає Раду національної оборони для того, щоб обговорити ситуацію на фронті в Україні і не тільки. Про це повідомили в ефірі радіо ZET.

Яцек Сев'єра в ефірі радіо розповів, що президент хоче обговорити кілька питань з новим урядом. Серед них:

ситуація з безпекою, пов'язана з війною в Україні

міжнародна безпека

підтримка ВСУ

реформа системи Збройних сил

Також Глава бюро нацбезпеки заявив, що у Польщі є три умовних роки для того, щоб підготуватися до можливої конфронтації з Росією. Він стверджує, що цього часу буде достатньо для того, щоб підготовка допомогла уникнути війни з Росією.

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За словами політика, саме зараз дуже вдалий час для того, щоб громадяни Польщі задумалися про цивільну службу не тільки у формі військової підготовки, але і в культурних змінах. Він переконаний, що кожен громадянин повинен розуміти: бути громадянином - це не тільки проживати на території і працювати, а також служити країні, в якій живеш.

Україна і Польща

Нагадаємо, Дональд Туск під час виступу в польському Сеймі висловив рішучу підтримку Україні. Він закликав до мобілізації Захід для захисту демократичних цінностей і стримування російської агресії. Про це новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, виступаючи в Сеймі перед голосуванням за затвердження складу його уряду.

Також, 18 грудня Польські перевізники знову розпочали акцію протесту та заблокували рух вантажівок через пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Крім іншого, країни Балтії висловили невдоволення Польщі через блокування польськими перевізниками руху вантажівок на кордоні. Посли назвали ці кроки такими, що підривають здатність України чинити опір агресії Росії.

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