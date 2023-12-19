Окупанти скидають на бійців ЗСУ отруту - CNN

Українські військові зіткнулися з новими викликами на фронті.

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РФ пішла в наступ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, росЗМІ

Російські окупанти обладнують дрони під скидання отрути на позиції українських захисників. CNN з посиланням на свідчення самих бійців описує низку випадків на Оріхівському напрямку.

У матеріалі журналістів йдеться відразу про декілька проблем, з якими зіткнулися українські війська на південному фронті. Зокрема, безперервні "м'ясні" хвилі окупантів і використання Росією отруйного газу як зброї.

За словами постраждалих солдатів, спершу росіяни скидають цей газ на їхні позиції, щоб викликати паніку, після чого починається обстріл або атаки дронів.

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Джерело видання в українській розвідці підтвердило використання РФ сльозогінного газу, який подразнює слизову постраждалих. Використання цієї речовини заборонено Конвенцією ООН з хімічної зброї.

Українські бійці, які постраждали від таких атак, скаржилися на проблемах з горлом і диханням. Крім того, газ, потрапляючи на позиції ЗСУ, нерідко викликав займання. Постраждалі отримали опіки обличчя.

Ситуація на фронті

Поки Захід вирішує долю наступних пакетів допомоги Україні, Росія, скориставшись ситуацією, пішла у новий наступ на фронті і, за словами генерала Тарнавського, вже досягла часткового успіху на деяких ділянках.

Нещодавно ворожі російські війська змінили тактику у наступі під Авдіївкою. Ще недавно російська армія з однаковою силою і одночасно тиснула на всю лінію оборони на Авдіївському напрямку. Зараз вона змінила тактику і масово концентрується на окремих напрямках.

Як зазначив генерал Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку РФ бажає захопити Часів Яр, на Лиманському тривають бої біля Макіївки, а на Харківщині противник намагається вийти до Куп'янська.

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