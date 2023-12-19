Окупанти скидають на бійців ЗСУ отруту - CNN

Російські окупанти обладнують дрони під скидання отрути на позиції українських захисників. CNN з посиланням на свідчення самих бійців описує низку випадків на Оріхівському напрямку.
У матеріалі журналістів йдеться відразу про декілька проблем, з якими зіткнулися українські війська на південному фронті. Зокрема, безперервні "м'ясні" хвилі окупантів і використання Росією отруйного газу як зброї.
За словами постраждалих солдатів, спершу росіяни скидають цей газ на їхні позиції, щоб викликати паніку, після чого починається обстріл або атаки дронів.
Джерело видання в українській розвідці підтвердило використання РФ сльозогінного газу, який подразнює слизову постраждалих. Використання цієї речовини заборонено Конвенцією ООН з хімічної зброї.
Українські бійці, які постраждали від таких атак, скаржилися на проблемах з горлом і диханням. Крім того, газ, потрапляючи на позиції ЗСУ, нерідко викликав займання. Постраждалі отримали опіки обличчя.
Ситуація на фронті
Поки Захід вирішує долю наступних пакетів допомоги Україні, Росія, скориставшись ситуацією, пішла у новий наступ на фронті і, за словами генерала Тарнавського, вже досягла часткового успіху на деяких ділянках.
Нещодавно ворожі російські війська змінили тактику у наступі під Авдіївкою. Ще недавно російська армія з однаковою силою і одночасно тиснула на всю лінію оборони на Авдіївському напрямку. Зараз вона змінила тактику і масово концентрується на окремих напрямках.
Як зазначив генерал Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку РФ бажає захопити Часів Яр, на Лиманському тривають бої біля Макіївки, а на Харківщині противник намагається вийти до Куп'янська.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Без порток, але в капелюсі": Волочкова переплутала зиму з літом і стала посміховиськом
- Незвичайний варіант зі 100%-м результатом: ефективні вправи на прес на 5 хвилин
- "Накликаєте хвороби і біду": чому не можна лягати спати головою до дверей