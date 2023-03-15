Україна може отримати винищувачі МіГ-29 від кількох країн - речник уряду Польщі

Влада Польщі окремо отримала позитивні сигнали про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 від кількох країн Європи.

Речник уряду Польщі Петро Мюллер / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Польща вже отримала позитивні сигнали про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 відразу від декількох країн Європи. Про це повідомив речник уряду Польщі Петро Мюллер, повідомляє портал Gazeta Prawna.

"Рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 приймаються декількома країнами. У нас вже є чіткі заяви про те, які це будуть країни", — зазначив він.

При цьому Мюллер став озвучувати, про які саме держави Європи йдеться. Чиновник зазначив, що деталі цих рішень будуть повідомлені свого часу.

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"Я можу тільки підтвердити, що ці рішення приймаються між кількома країнами, при цьому в мої обов'язки не входить повідомляти про це від імені цих країн. Ми домовилися, що вони оголосять про такого роду рішення в свої власні терміни і в рамках відповідних процедур", — підкреслив чиновник.

Як говорить Мюллер, офіційна Варшава готова прийняти таке рішення "разом з кількома країнами, які зважилися на аналогічний крок".

Пізніше словацький портал ТаЗ писав – уряд Словаччини на засіданні 15 березня може обговорити передачу Україні винищувачів МіГ-29. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь переконаний, що уряд має компетенцію приймати рішення щодо передачі винищувачів.

При цьому Надь ще чекає додаткової інформації про те, чи передадуть МіГ Україні.

Україна може отримати винищувачі МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже сьогодні готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння в минулому році. Остаточне рішення про передачу літаків Україні очікується протягом декількох днів або тижнів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що оскільки винищувачі МіГ-29 в Польщі і Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу і оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами.

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