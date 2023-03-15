УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна може отримати винищувачі МіГ-29 від кількох країн - речник уряду Польщі

15 березня 2023, 13:36
Влада Польщі окремо отримала позитивні сигнали про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 від кількох країн Європи.
МіГ-29, Петро Мюллер
Речник уряду Польщі Петро Мюллер / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Польща вже отримала позитивні сигнали про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 відразу від декількох країн Європи. Про це повідомив речник уряду Польщі Петро Мюллер, повідомляє портал Gazeta Prawna.

"Рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 приймаються декількома країнами. У нас вже є чіткі заяви про те, які це будуть країни", — зазначив він.

При цьому Мюллер став озвучувати, про які саме держави Європи йдеться. Чиновник зазначив, що деталі цих рішень будуть повідомлені свого часу.

відео дня

"Я можу тільки підтвердити, що ці рішення приймаються між кількома країнами, при цьому в мої обов'язки не входить повідомляти про це від імені цих країн. Ми домовилися, що вони оголосять про такого роду рішення в свої власні терміни і в рамках відповідних процедур", — підкреслив чиновник.

Як говорить Мюллер, офіційна Варшава готова прийняти таке рішення "разом з кількома країнами, які зважилися на аналогічний крок".

Пізніше словацький портал ТаЗ писав – уряд Словаччини на засіданні 15 березня може обговорити передачу Україні винищувачів МіГ-29. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь переконаний, що уряд має компетенцію приймати рішення щодо передачі винищувачів.

При цьому Надь ще чекає додаткової інформації про те, чи передадуть МіГ Україні.

Україна може отримати винищувачі МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже сьогодні готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння в минулому році. Остаточне рішення про передачу літаків Україні очікується протягом декількох днів або тижнів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що оскільки винищувачі МіГ-29 в Польщі і Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу і оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

новини Польщі винищувач-перехоплювач
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:41

Ціна на цибулю в Україні досягли божевільної позначки: все йде до дефіциту

14:41

Яка ви мама для свого малюка: точний і простий психологічний тест по картинціВідео

14:32

Співак Дарвін зізнався, чому йому боляче за зраду запроданки Ані ЛоракВідео

14:29

"Найближчі тижні будуть вирішальними": польські полковники назвали 2 умови успішного контрнаступу ЗСУВідео

14:19

Армія України в травні піде в контрнаступ: капітан ВМСУ назвав напрямок ударуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:00

Як змусити полуницю плодоносити: кілька способів пробудити плоди

13:40

Де можна і не можна вручати повістки в Україні: немає жодних заборонВідео

13:36

Україна може отримати винищувачі МіГ-29 від кількох країн - речник уряду ПольщіВідео

13:31

"Путін сказав: "Я піду і тебе не буде": Кадиров грає у подвійну гру і готується до облоги Чечні – генералВідео

Реклама
13:28

Легендарний гітарист з Queen прийняв лицарський титул з рук Чарльза IIIВідео

13:20

Данілов - про інцидент з дроном США і Су-27 РФ: Путін пішов ва-банк і готовий до ескалації війниВідео

13:15

Кадирова відсторонили від Путіна, він намагається відновити позиції - МаломужВідео

12:41

Коли і кому не можна пити чай з лимоном: незвичайні відомості про популярний напійВідео

12:33

"Це хороший знак": окупанти уже перейшли до оборони, і в Криму теж – РезніковВідео

12:33

Прорив ЗСУ до Криму з виходом до Маріуполя: експерт назвав сценарій контрнаступуВідео

12:06

Чи можна дарувати грошове дерево та як це правильно зробитиВідео

12:00

Гороскоп на завтра 16 березня 2023: Рибам - телефонна розмова, Ракам - грошова нагородаВідео

12:00

Кадирова вже списали, він готується до облоги Чечні - Микола МаломужЕксклюзив

11:57

Анна Трінчер показала моторошні шрами після збільшення грудей

11:51

Україна отримає два кораблі класу Alkmaar від Нідерландів: як це допоможе ЗСУВідео

Реклама
11:39

Росія розвалиться на частини, в Кремлі обговорюють перенесення столиці з Москви - ДаніловВідео

11:28

Щоб не довелося викидати на смітник: 5 способів, як відмити каструлю від нагару

10:59

Україна звинуватила військових РФ у зґвалтуванні матері та дитини: аналітики знайшли одного з них

10:59

"Наступні пів року – вирішальні": контрнаступ ЗСУ змусить РФ діяти за одним із 3 сценаріїв – експертВідео

10:58

Чому не можна пити зелений чай з молоком: для кого він особливо небезпечний

10:34

Сенатори США від обох партій тиснуть на Пентагон щодо відправки F-16 в Україну - Politico

10:26

ЗСУ очікує важка боротьба з росіянами навесні і влітку - речник ПентагонуВідео

10:02

"Буде найнебезпечніше": екстрасенс сказала, які міста найближчим часом атакує РФВідео

09:51

Інцидент з американським дроном у Чорному морі не призведе до прямого конфлікту між РФ і США – ISW

09:45

Гороскоп Таро на квітень 2023: Овнам - прибуток, Тельцям - великі зміни, Близнюкам - новинаВідео

09:42

"Вони вже писали, що буде біда": в Україні рознесли песимістичну статтю Washington Post про ЗСУВідео

09:41

Росіян у Криму охоплює страх: мобілізація посилилася, бізнес РФ готується до евакуації - ЦНСВідео

09:21

Кремль запускає в США масштабну антиукраїнську кампаніюПогляд

09:14

Які телеканали стали лідерами телеперегляду в лютому 2023 року

08:50

В Івано-Франківську масажистка підпалила клієнтку: жінка померла від опіків

08:45

Гороскоп на сьогодні 15 березня 2023: Ракам - насичений день, Левам - зіпсовані планиВідео

08:37

Під фейки про "біолабораторії в Україні" Росія створює наступальну біозброю – Держдеп СШАВідео

08:02

У ЗСУ відреагували на інцидент з MQ-9 Reaper і російським Су-27 в Чорному морі: нові подробиці

07:40

Путін "зібрався" довго воювати з Україною і постане перед складним вибором - ISWВідео

07:23

Загинув у день народження дружини: у Рівному попрощалися із захисником України з МаріуполяВідео

Реклама
06:44

Дрон летів без озброєння та в 120 км від Криму: в NYT розкрили деталі інциденту над Чорним морем

06:20

Пригожин найближчим часом стане "корисним руським"Погляд

05:23

Пекін може шантажувати США: аналітик спрогнозував, як це відіб'ється на Україні

04:55

Чому від кави "розривається" голова: невролог назвала 5 основних причинВідео

03:50

Як очистити димохід: дивовижно простий спосіб працює безвідмовно

03:20

КНР може вдатися до шантажу США: аналітик розповів, що буде з військовою допомогою для УкраїниВідео

03:20

За вуха не відтягнути від такої смакоти: картопляне пюре по-новому, рецепт неймовірно простийВідео

02:50

Як реанімувати підгорілу гречку: спосіб, який надасть страві неповторного смаку

02:24

"Тому її з Великого вигнали": Волочкова розставила ноги і потрапила в халепуВідео

02:05

Зіркова українська стрибунка похвалилася "стиглими" сідницями в купальнику

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти