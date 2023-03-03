"Повна сатисфакція та покарання Путіна": Данілов визначив 4 ключові пункти перемоги України у війні

Секретар РНБО наголосив, що в країні-агресорці Росії вже почався незворотній процес розпаду.

Секретар РНБО назвав 4 ключові завдання перемоги / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН, ua.depositphotos.com

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов назвав чотири ключові пункти, які мають бути обов'язково виконані задля перемоги України у війні.

Як зазначив Данілов в інтерв'ю РБК-Україна, перш за все, йдеться про повернення до кордонів України станом на 1991 рік.

"По-друге, це повна сатисфакція за все, що ці нелюди зробили. По-третє, це обов'язкове покарання Путіна та всієї його кліки за злочини, які вони скоїли. І четверте – це гарантії безпеки для нашої країни", - пояснив він.

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Зауважимо, що секретар РНБО часто зазначає, що після закінчення війни Росія все ще буде загрожувати Україні. Він вважає, що країна-агресорка має бути розділена. За його словами, процес фрагментації РФ вже почався і відбувається незалежно від бажання України.

"Як свого часу 2 березня 1989 року було запущено процес розпаду СРСР після певних подій у Воркуті (мова про страйк шахтарів, - ред.), так само Путін 24 лютого запустив процес розвалу Російської федерації в тому вигляді, в якому вона на сьогодні є", - розповів Данілов.

Він зазначив, що в Росії відбувається багато процесів, які залишаються непомітними для українців. На його думку, Захід помиляється, думаючи, що може контролювати ці процеси і досягти домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним або його оточенням.

Секретар РНБО навів приклад з української історії, який доводить, "що ці закони працюють по-іншому".

"Хочу повернутися у 2013-2014 рік, ви пам'ятаєте цю ситуацію, коли з'явилася людина на прізвище Парасюк, який ніде не був в перемовинах, не був залучений у великих процесах за білими столами, коли приїжджали дипломати. Вийшла ця людина на трибуну і ви пам'ятаєте, що він тоді сказав. І це спрацювало, як спусковий гачок. "Парасюки" в Росії вже є, питання у тому, коли вони вийдуть і почнуть говорити", - заявив він.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що країна-терористка Росія незабаром розпадеться, а початком цих процесів стане Кавказ.

"Якщо вони вважають, що вони можуть вести якісь там переговори. З кимось домовлятися чи модерувати це все на території Росії – це неможливо. Росія лусне, як переспілий кавун. Станеться це найближчим часом, і все почнеться з Кавказу", - сказав Данілов.

Як зазначив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, розпад Росії можливий протягом декількох років. Держава почне розвалюватися після того, як Москва втратить можливості для їхнього контролю. Тригером падіння РФ може стати не тільки поразка у війні проти України, а й запуск сценарію "болота".

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков також зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

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