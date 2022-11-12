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"Радіація піде в Крим": Жданов розповів, чи готовий Путін застосувати "брудну бомбу" на Херсонщині

12 листопада 2022, 02:30

Готуючи фейк про "брудну бомбу", Росія заздалегідь намагалася перекласти провину на Україну.

'Радіація піде в Крим': Жданов розповів, чи готовий Путін застосувати 'брудну бомбу' на Херсонщині
Якщо РФ застосує "брудну бомбу", від цього постраждають самі ж росіяни/ Фото УНІАН, Reuters, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи застосує зброю масового ураження на Херсонщині після того, як його армія втекла з українського міста. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Імовірність застосування зброї масового ураження, на мій погляд, сьогодні практично на нульовому рівні. Після заяв усіх світових лідерів провідних країн у Путіна має скластися чітке розуміння того, що превентивний удар у цьому випадку буде завдано особисто по ньому. Про це чітко сказали – бити будуть по російських центрах ухвалення рішень, тобто по Путіну. Крім того, не думаю, що Путін готовий померти. Хоч він і говорив, що всі здохнуть, а росіяни потраплять до раю. Не схоже, що він або його оточення готові сьогодні рушити до раю – вони ще хочуть витратити хоча б частину тих грошей, які накрали за ці роки", - розповів Жданов.

Також експерт прокоментував російський фейк про "брудну бомбу". За його словами, РФ заздалегідь намагалася перекласти провину на Україну. У Кремлі прекрасно розуміють, що сьогодні не можна просто дістати з кишені ядерну бомбу і кинути в когось, адже всі будуть розуміти, хто це зробив. Саме тому була придумана легенда про "брудну бомбу".

Жданов уточнив, що Росія навряд чи застосує на Херсонщині "брудну бомбу", оскільки від такого кроку можуть постраждати самі росіяни.

"Та радіація, яка потрапить у Чорне море після застосування такої бомби, піде в Крим. Води Дніпра впадають у Чорне море, доходять до узбережжя Криму, омивають півострів із західного боку. А там – Євпаторія, Севастополь і т.д. Тому від такого кроку більше постраждають самі росіяни", - зауважив експерт.

Армія України увійшла до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявили, що в Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

У Головному управлінні розвідки підтвердили – Херсон повертається під контроль України, армія вже в місті. Війська РФ попередили про те, що шляхи виходу з міста під вогневим контролем ЗСУ. Щоб уникнути загибелі, російським окупантам слід негайно здаватися.

Водночас у президента РФ Володимира Путіна у День визволення Херсона від російських окупантів був "насичений день". Про здачу міста, яке він нібито анексував наприкінці вересня, не було ані слова. Замість будь-яких пропагандистських згадок він вирішив поспілкуватися з президентом ЦАР.

А днями Путін відвідав музей на Красній площі, присвячений історії оборони Москви. Чому Путін за декілька днів до звільнення Херсона від російської окупації відправився в цей музей, в Кремлі не повідомляють.

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