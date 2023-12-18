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Знищено 18 офіцерів: ЗСУ знищили вщент елітну бригаду морпіхів РФ — ЗМІ

Олексій Тесля
18 грудня 2023, 13:42
Втрати 155-ї бригади морської піхоти РФ можуть перевищувати 1450 осіб, підрахували журналісти.
Морпіхи РФ
В Україні розгромили елітну бригаду морпіхів РФ / Колаж: Главред, Фото: Радіо Свобода, Priamurye Government

В ході загарбницької війни з Україною втрати елітної 155-ї бригади морської піхоти російських окупантів з урахуванням тяжкопоранених, знищених і зниклих безвісти можуть перевищувати 1450 осіб. Це становить до половини штатної чисельності бригади.

Бі-бі-сі спільно з "Медіазоною" та командою волонтерів вдалося встановити імена 234 військовослужбовців 155-ї бригади морської піхоти, ліквідованих в ході вторгнення в Україну. Це в чотири рази більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни в Чечні.

При цьому встановлена цифра втрат бригади в Україні включає тільки тих військовослужбовців, про смерть яких повідомлялося в публікаціях чиновників Приморського краю, ЗМІ, соцмережах, і чиє місце служби змогли підтвердити. Реальне число знищених в Україні "чорних беретів" 155-ї бригади може бути в два рази вище — тобто близько 470 осіб.

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Відзначається, що серед загиблих — 18 офіцерів, у тому числі начальник бронетанкової служби підполковник Сергій Москвичев, чотири майори і п'ять капітанів. У списку підтверджених втрат числяться: комбат, два заступники командира батальйону і 5 командирів роти.

ЗСУ "перемололи" елітну бригади морпіхів РФ

Автори пишуть, що в середньому на цвинтарях з'являються імена всіх тих, про кого повідомлялося публічно, і ще приблизно така ж кількість могил військових, про загибель яких не було згадки в ЗМІ або соцмережах. Біля кількох десятків могил стояли прапори 155-ї бригади морської піхоти, але місця служби інших знищених встановити не вдалося.

У той же час число тяжкопоранених солдатів 155-ї бригади достовірно встановити неможливо, тому при підрахунку цієї категорії автори спиралися на документи про виплати компенсацій всім пораненим, які в результаті каліцтва звільнені зі служби. За деякими даними, на кожного загиблого російського військового в ході цієї війни може припадати по 1,7-2 тяжкопоранених. Отже, число остаточно вибулих з ладу по пораненню в 155-й бригаді може становити приблизно 940 осіб.

На основі публікацій родичів у соцмережах також відомі імена 42 військовослужбовців бригади, зниклих безвісти. Отже, навіть за найбільш консервативною оцінкою втрати особового складу 155-ї бригади можуть перевищувати 1450 осіб з урахуванням загиблих, важко поранених і зниклих безвісти. За оцінкою західних аналітиків, на початок вторгнення чисельність 155-ї бригади становила три тисячі осіб.

Де і як в Україні "покришили" 155 бригаду морпіхів РФ

За оцінкою експертів, загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готові до штурмових дій. В результаті завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою, довелося вирішувати морпіхам і десантникам.

Повідомляється, що окупанти з 155-ї бригади морської піхоти брали участь у боях з перших днів вторгнення в Україну. "Чорні берети" бригади зазнали суттєвих втрат під час боїв у Київській області. При цьому вони також зганьбилися участю у скоєнні військових злочинів у Бучі.

Однак найбільших втрат бригада зазнала в ході кількох спроб наступу на Вугледар Донецької області, починаючи з осені 2022 року. Серйозними втратами для бригади завершилася і попередня спроба наступу на Вугледар і сусіднє з ним село Павлівка в листопаді минулого року, де бригада могла втратити близько 50% всієї своєї техніки і до 300 осіь знищеними і зниклими безвісти.

Морське кладовище Владивостока
Морське кладовище Владивостока / bbc.com

Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів у війні з Україною перевищують українські як мінімум в два рази. Такими даними володіє американська розвідка, пише видання Business Insider.

При цьому журналісти посилаються на опубліковані нещодавно секретні дані Пентагону.

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи" радісно " зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - повідомили в Генштабі.

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війна в Україні Владивосток морська піхота, військова агресія РФ
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