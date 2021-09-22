У Києві 17-річна дівчина мало не стрибнула з балкона на 25 поверсі: коп врятував її в останні секунди

Копи побачили дівчину, яка сиділа на краю балкона. На контакт з ними вона не пішла / скріншот

У Києві 17-річна дівчина намагалася вчинити суїцид і стрибнути з балкона на 25-му поверсі. Патрульний, який прибув на виклик, зумів врятувати її буквально в останній момент.

Інцидент стався на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі столиці, йдеться у повідомленні патрульної поліції Києва у Facebook.

Правоохоронці отримали повідомлення від очевидця: "Дитина сидить, звісивши ноги з 25-го поверху будинку на вулиці Ревуцького".

На виклик прибули патрульні Олексій Савкін та Володимир Кияниця. Поліцейські швидко піднялися на загальний балкон, де сиділа дівчина, і спробували почати з нею розмову, але на контакт вона не пішла.

В якийсь момент дівчина раптово прямо на очах у патрульних зісковзнула вниз і повисла на руках. Патрульний Савкін не розгубився - він швидко схопив її та затягнув на балкон.

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Коли дівчина заспокоїлася, вона розповіла поліцейським, що її родина зараз переживає певні проблеми, які викликають у неї дуже сильне занепокоєння.

Як повідомляв Главред, на Закарпатті 19-річна дівчина скоїла суїцид - вона зістрибнула з даху 9-поверхового будинку і загинула на місці.

Трагедія сталася 18 серпня в мікрорайоні Росвигово. За кілька годин до самогубства українка запитувала у колишньої одногрупниці, де в місті можна знайти відкритий дах.

Відомо, що дівчина залишила передсмертну записку, а її останнє повідомлення в соцмережі Instagram – вірш про нещасливе кохання.