Подоляк розповів, які дії ЗСУ можуть викликати шалену істерику в окупантів

Подоляк підкреслив, що Росія сьогодні має в інформаційному порядку денному тему війни, яка вже перейшла на її територію.

Подоляк заявив, що удари по кримських базах викличуть істерику в окупантів / Офіс президента України, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Збройні сили України можуть найближчим часом отримати від Заходу ракети GLSDB, які мають дальність 160 кілометрів. Це дозволить українським захисникам діставати до території тимчасово окупованого Криму. У зв'язку з цим серед росіян будуть поширюватися панічні настрої.

Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу, панічні настрої будуть не тільки в Криму, а й на всіх окупованих територіях і також на прикордонних з Україною.

"Ця паніка охопить й всі російські пропагандистські пабліки. Вони вже сьогодні обговорюють те, що потрібно готуватись до війни, яка може бути на території Росії. Мовляв, потрібно готувати бомбосховища. В Москві навіть на Лосиному острові поставили ППО", - зазначив радник.

Він підкреслив, що Росія сьогодні має в інформаційному порядку денному тему війни, яка вже перейшла на її територію. "Безумовно, ми не атакуємо. Це вона сама себе атакує. Взагалі, Росія вміє самознищуватись", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП зазначив, що це – нормальний процес, адже коли держава не відповідає цивілізаційним нормам, вона самознищується. За його словами, історичний час для смерті Росії у такому вигляді, як вона є, прийшов.

Військова допомога Україні

Сполучені Штати Америки готуються найближчими днями оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні. Прохання Києва про сучасні танки США поки що не хочуть задовольнити, незважаючи на те, що Велика Британія та Польща нададуть Україні цю військову техніку.

Водночас відомо, що великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, а також бойові броньовані машини Stryker. Крім того, Штати мають намір надати українській армії малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані 160 км.

Окрім того, Польща відправить Україні близько 14 танків Leopard. Раніше Варшава відправила Києву понад 260 танків часів Радянського Союзу. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Водночас Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це лише разом з країнами-союзниками.

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