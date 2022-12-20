Україна отримала 2 млрд доларів грантової допомоги від США: куди спрямують кошти

Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів США.

Україна отримала 2 мільярди доларів гранту від США / УНІАН

До Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів США. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Як пояснили у Мінфіні, залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

"З перших днів злочинного вторгнення РФ в Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загалом, після початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 12 млрд доларів США у формі грантів, додали в Мінфіні. Таким чином, США є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.

Фінансова допомога Україні

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу, - Главред) один раз. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", - заявив він. Пізніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який заблокував макрофінансову допомогу від ЄС для України, вирішив виправдатися. Він не знайшов нічого кращого, ніж просто заявити, що це все нібито "фейк".

Згодом країни Європейського Союзу, попри вето Угорщини, погодили надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро протягом 2023 року. Кредити матимуть 10-річний пільговий період. При цьому держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів.

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