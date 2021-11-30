Штам коронавірусу Омікрон: у МОЗ перерахували перші симптоми та розповіли, як уберегтися

Штам коронавірусу Омікрон може бути заразнішим за своїх попередників / Фото Reuters

Штам коронавірусу Омікрон продовжує стрімко поширюватися по світу. Поки інформації про різновид COVID-19 мало, але попередні дані говорять про те, що він може бути найбільш заразним штамом.

"Попередні дані свідчать про зростання інфікування в Південній Африці. Ймовірно, мова йде про підвищену передачу в порівнянні з іншими циркулюючими штамами. Наявні дані також не вказують на наявність специфічних симптомів, які виділяли перебіг захворювання саме на вказаний варіант коронавірусу", - повідомили у МОЗ.

читайте такожВакцину доведеться "переробити": в Moderna пояснили, чи потрібно вакцинованим боятися ОмікронаТакож у відомстві зазначили, що новий штам може мати близько 30 мутацій, з яких частина викликає серйозне занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування, підвищеної трансмісивності та можливого зниження ефективності вакцинного захисту.

Штам Оміктон - наскільки ефективні існуючі вакцини?

У МОЗ констатують, що поки немає ніяких даних, які б стверджували, що вакцина проти COVID-19 не ефективна проти штаму "Омікрон". Для того, щоб визначати ефективність вакцини проти нового штаму необхідні подальші дослідження.

Штам Оміктон: як уберегтися

Хоч новий різновид коронавірусу в Україні поки не зафіксована, лікар з ПАР, звідки й почав поширюватися штам, заявила, що пацієнти, у яких виявили штам "Омікрон", скаржилися на відчуття сильної втоми. У той же час не було зафіксовано випадків втрати нюху і смаку.

Реклама

У МОЗ зазначають, що рекомендації щодо захисту від нового штаму залишаються тими ж, що і для всіх інших мутацій COVID, це: