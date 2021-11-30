Штам коронавірусу Омікрон: у МОЗ перерахували перші симптоми та розповіли, як уберегтися

Новий різновид коронавірусу вже підтвердили в багатьох країнах.
Штам коронавірусу Омікрон продовжує стрімко поширюватися по світу. Поки інформації про різновид COVID-19 мало, але попередні дані говорять про те, що він може бути найбільш заразним штамом.
"Попередні дані свідчать про зростання інфікування в Південній Африці. Ймовірно, мова йде про підвищену передачу в порівнянні з іншими циркулюючими штамами. Наявні дані також не вказують на наявність специфічних симптомів, які виділяли перебіг захворювання саме на вказаний варіант коронавірусу", - повідомили у МОЗ.
читайте такожВакцину доведеться "переробити": в Moderna пояснили, чи потрібно вакцинованим боятися ОмікронаТакож у відомстві зазначили, що новий штам може мати близько 30 мутацій, з яких частина викликає серйозне занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування, підвищеної трансмісивності та можливого зниження ефективності вакцинного захисту.
Штам Оміктон - наскільки ефективні існуючі вакцини?
У МОЗ констатують, що поки немає ніяких даних, які б стверджували, що вакцина проти COVID-19 не ефективна проти штаму "Омікрон". Для того, щоб визначати ефективність вакцини проти нового штаму необхідні подальші дослідження.
Штам Оміктон: як уберегтися
Хоч новий різновид коронавірусу в Україні поки не зафіксована, лікар з ПАР, звідки й почав поширюватися штам, заявила, що пацієнти, у яких виявили штам "Омікрон", скаржилися на відчуття сильної втоми. У той же час не було зафіксовано випадків втрати нюху і смаку.
У МОЗ зазначають, що рекомендації щодо захисту від нового штаму залишаються тими ж, що і для всіх інших мутацій COVID, це:
- вакцинація,
- миття рук з милом, використання антисептиків,
- носіння маски, що прикриває ніс і рот,
- соціальна дистанція в 1,5 метра,
- чхання (кашляння) в згин ліктя або серветку.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпеку штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.