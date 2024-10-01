Під загрозою міста-мільйонники: розкрито найгірший сценарій тривалих відключень

В Україні опрацьовують резервні схеми енергозабезпечення, каже Олександр Харченко.

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В Україні не виключають тривалих відключень / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко оцінив підготовку до опалювального сезону в Україні та ймовірність виникнення проблем з енергопостачанням.

"Я досить добре оцінюю муніципальні зусилля в багатьох містах. Київ, Одеса, Львів, Харків, Херсон, Миколаїв, Житомир, Полтава, Вінниця - це ті міста, з якими я часто стикаюся і бачу, що міська влада приділяє багато уваги (значно більше, ніж зазвичай) підготовці до сезону", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що, з іншого боку, скрізь є ще дуже велика кількість розпочатих і незавершених проєктів, які нереально завершити до цього опалювального сезону, але які сильно сприятимуть наступному.

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"Однак у підготовці до цього опалювального сезону зроблено багато, і тому я думаю, що системних проблем з опаленням, водою і каналізацією не повинно бути", - уточнює він.

Співрозмовник вказав на те, що резервне живлення здебільшого опрацьовано, також опрацьовано і схеми того, яким чином забезпечувати роботу каналізації, опалення в разі обмежень.

"Найскладніша ситуація в Києві, Одесі та Харкові. Це ті три міста, у яких буде найскладніше в будь-якому разі - просто так історично склалося, що ці міста залежать від зовнішнього енергопостачання, і в них величезне енергоспоживання всередині. Але і в цих містах із завданням утримати критичну інфраструктуру вдасться впоратися", - додав Харченко.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Раніше повідомлялося про те, що електроенергії може не бути по 3-4 дні, якщо Росія "виб'є" хоч одну АЕС. У разі масштабного збою в роботі атомних електростанцій за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики.

Як попередив головний редактор Defense Express Олег Катков, у разі наміру знищити потужності АЕС окупанти здійснять максимально концентровану атаку із залученням і ракет, і дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські обстріли восени-2024 триватимуть і, ймовірно, стануть більш масованими ближче до опалювального сезону та зі збільшенням навантаження на енергетику.

/ Главред

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