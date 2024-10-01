УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Під загрозою міста-мільйонники: розкрито найгірший сценарій тривалих відключень

Олексій Тесля
1 жовтня 2024, 17:28
45
В Україні опрацьовують резервні схеми енергозабезпечення, каже Олександр Харченко.
електроенергія, відключення
В Україні не виключають тривалих відключень / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко оцінив підготовку до опалювального сезону в Україні та ймовірність виникнення проблем з енергопостачанням.

"Я досить добре оцінюю муніципальні зусилля в багатьох містах. Київ, Одеса, Львів, Харків, Херсон, Миколаїв, Житомир, Полтава, Вінниця - це ті міста, з якими я часто стикаюся і бачу, що міська влада приділяє багато уваги (значно більше, ніж зазвичай) підготовці до сезону", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що, з іншого боку, скрізь є ще дуже велика кількість розпочатих і незавершених проєктів, які нереально завершити до цього опалювального сезону, але які сильно сприятимуть наступному.

відео дня

"Однак у підготовці до цього опалювального сезону зроблено багато, і тому я думаю, що системних проблем з опаленням, водою і каналізацією не повинно бути", - уточнює він.

Співрозмовник вказав на те, що резервне живлення здебільшого опрацьовано, також опрацьовано і схеми того, яким чином забезпечувати роботу каналізації, опалення в разі обмежень.

"Найскладніша ситуація в Києві, Одесі та Харкові. Це ті три міста, у яких буде найскладніше в будь-якому разі - просто так історично склалося, що ці міста залежать від зовнішнього енергопостачання, і в них величезне енергоспоживання всередині. Але і в цих містах із завданням утримати критичну інфраструктуру вдасться впоратися", - додав Харченко.

Хто такий Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Раніше повідомлялося про те, що електроенергії може не бути по 3-4 дні, якщо Росія "виб'є" хоч одну АЕС. У разі масштабного збою в роботі атомних електростанцій за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики.

Як попередив головний редактор Defense Express Олег Катков, у разі наміру знищити потужності АЕС окупанти здійснять максимально концентровану атаку із залученням і ракет, і дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські обстріли восени-2024 триватимуть і, ймовірно, стануть більш масованими ближче до опалювального сезону та зі збільшенням навантаження на енергетику.

Під загрозою міста-мільйонники: розкрито найгірший сценарій тривалих відключень
/ Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

теплопостачання Олександр Захарченко відключення світла електроенергія
Реклама

Головне за день

Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною

Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною

17:59 Україна
Байден може просунути заявку України на членство в НАТО, однак є нюанс - FT

Байден може просунути заявку України на членство в НАТО, однак є нюанс - FT

17:41 Світ
Заморозки сунуть на Україну: які області чекає 0 на градуснику

Заморозки сунуть на Україну: які області чекає 0 на градуснику

16:53 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря 15543

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Сніг і мінусова погода: Україну атакує сильне похолодання 7449

Сніг і "мінусова" погода: Україну атакує сильне похолодання

Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву 5544

Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву

Тільки гостроокий геній побачить дивну квітку : на загадку дається всього 8 секунд 3374

Тільки гостроокий геній побачить "дивну квітку": на загадку дається всього 8 секунд

Останні новини

17:59

Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною

17:46

Чому в "хрущовках" в СРСР встановлювали двоє вхідних дверей: несподівана відповідь

17:41

Байден може просунути заявку України на членство в НАТО, однак є нюанс - FT

17:30

Кого не можна пускати в дім 2 жовтня: люди, які принесуть проблеми

17:28

Під загрозою міста-мільйонники: розкрито найгірший сценарій тривалих відключень

Україні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - ХарченкоУкраїні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - Харченко
16:53

Заморозки сунуть на Україну: які області чекає 0 на градуснику

16:49

У холодну пору - до 16 годин без світла: якою ситуація з відключеннями буде взимку - прогноз

16:47

"Книжкова країна" зібрала понад 73 000 гостей: фестиваль побив власний рекорд відвідуваності новини компанії

16:45

"Компроміси" щодо територій України: у МЗС жорстко відповіли на чутки

Реклама
16:43

Тест на тип характеру: хто ви насправді - начальник чи виконавець

16:43

У Міноборони почались звільнення: в ОП розкрили два головних завдання

16:32

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із двома молотками

15:42

Знищення українських ГЕС: Харченко відповів, що відбудеться із генерацією взимку

15:39

Десантники ЗСУ розгромили колону "елітних" військ РФ: знищено десятки росіянВідео

15:35

Яка червона крапка більша: тільки геній дасть правильну відповідь за 5 секунд

15:34

1+1 Україна покаже "Хазяїн 2. На своїй землі" з Богданом Бенюком в головній ролі

15:31

Без участі ТЦК: Кабмін дав "зелене світло" командирам самим призивати добровольців

15:28

На посвідченнях водія почали ставити дивний код: що означає число "78"

15:26

Вапняний наліт зникне назавжди: засіб, який відчистить унітаз до блиску

15:00

"Командування доручило мені": Козловський розкрив нове місце служби та обов'язкиВідео

Реклама
14:53

Церковне свято 2 жовтня: що заборонено робити у день святого Кипріяна

14:52

До використання чи після: коли краще мити душ розповіли експерти

14:51

Порошенко похвалився доходами до Дня Захисників: лише за місяць заробив понад мільярд та показав декларацію

14:40

Коржі тануть у роті: простий рецепт дивовижного "Медовика" - неймовірно ніжнийВідео

14:33

Підвищення максимальних цін на електроенергію: коли та чого чекати українцям

14:26

Уперше за два роки війни: Шольц вирішив відновити переговори з Путіним – ЗМІ

14:21

Невідомий Поплавський у фільмі "Персона"Відео актуально

14:20

Ціни на цигарки суттєво зміняться: подробиці

14:14

"Планую збивати "Шахеди": відомий шоумен вступив до добровільного підрозділуВідео

13:49

Хто кому має дати дорогу: цікава задача з ПДР для водіївВідео

13:45

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Терезам - великий успіх, Близнюкам - здійснення бажаного

13:42

"Не стало о 10 ранку": у Росії помер автор хіта "Ягода малина" - причина

13:35

Світла може не бути по 3-4 дні, якщо Росія "виб'є" хоч одну АЕС - експерт

13:27

Вікна здивують оновленим краєвидом: як почистити москітні сітки від комах

12:53

"Велика помилка Захура": чому Камалія розлучилася з чоловіком після 20 років шлюбу

12:45

"Занадто обережний": Байден може дозволити Києву бити вглиб РФ після виборів - WP

12:38

РФ скинула шість бомб на Запоріжжя: влучила по багатоповерхівці, є жертва та пораненіФотоВідео

12:37

Бої вже у межах міста: голова ОВА розповів про важку ситуацію у Вугледарі

12:14

РФ вдарила по зупинці в центрі Херсона: 6 людей загинули, ще 6 постраждали

12:01

Якщо опалення ще не увімкнули: 5 способів зігріти домівку без обігрівача

Реклама
12:00

Рютте вступив на посаду генсека НАТО і зробив гучну заяву щодо України

11:33

На Україну чекають найтемніші часи: у Financial Times озвучили похмурий прогноз

11:29

Китайський гороскоп на завтра 2 жовтня: Кроликам - криза, Мавпам - радісні новини

11:17

На межі блекауту: РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення ЗАЕС

10:49

Вже не Покровськ: РФ кинула цілий армійський корпус на одне українське місто

10:46

У грабіжників немає шансів: 11 секретних місць, де можна сховати цінні речі

10:26

Назвали Стефанією: дружина Нікіти Преснякова показалася з новонародженою дівчинкою

10:25

РФ накрила артвогнем центральний ринок Херсона: багато загиблих і поранених

10:07

Що може зірвати здатність РФ продовжувати війну: "цікаві" висновки ISW

09:45

Кадрові зміни в Міноборони: Умеров повідомив про звільнення 4 своїх заступників

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти