glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під Вугледаром ЗСУ розбили частини "елітної" бригади морпіхів РФ – ISW

1 лютого 2023, 09:46
Великі втрати і погана погода стримують боєздатність росіян в цьому районі.
ЗСУ, війна, українські військові
ЗСУ розгромили окупантів під Вугледаром / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Незважаючи на локалізовані наступальні дії окупантів на заході Донецької області, російським силам не вдалося встановити контроль над позиціями біля Вугледара.

За даними українських військових, великі втрати і погана погода стримують боєздатність росіян в цьому районі, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Український військовий повідомив, що за перші дні відновлення російського штурму під Вугледаром українські війська ліквідували найдосвідченіші російські формування, а 155-та ОМБр Тихоокеанського флоту зазнала великих втрат", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що російські сили накопичили велику кількість сил в цьому районі і, ймовірно, будуть продовжувати локалізований наступ, щоб захопити Вугледар.

При цьому 30 січня російські джерела опублікували кадри, на яких нібито видно, як елементи 155-ї бригади морської піхоти входять в Вугледар, а одне російське джерело стверджує, що на 30 січня в самому населеному пункті тривають бої. 31 січня російський воєнкор заявив, що українські сили перекинули велику кількість особового складу в район Вугледара, додали в ISW.

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

Інші новини:

Вугледар війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:04

Обраний президент Чехії підтримав членство України в НАТО одразу після війни

09:59

Готовий стати посередником між Україною та РФ: прем’єр Ізраїлю зробив несподівану заявуВідео

09:46

Під Вугледаром ЗСУ розбили частини "елітної" бригади морпіхів РФ – ISWВідео

09:34

"Це єдиний плацдарм": експерт спрогнозував, з якого напрямку війська РФ можуть піти у новий наступВідео

09:29

Душі будуть з'єднуватися на небесах: любовний гороскоп від Влада Росса на лютий 2023

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:21

Позначки на упаковках про все розкажуть: як правильно вибирати продукти

09:18

Гороскоп на лютий-2023: що чекає на кожного в кар'єрі, фінансах і коханніВідео

08:50

"Якщо Путін переможе, він не зупиниться": ексгенсек НАТО сказав, коли чекати нового наступу військ РФВідео

08:45

Застали зненацька: як висушити волосся, коли раптово відключили світло

Реклама
08:40

Орбан влип у новий скандал: заявив, що Угорщина на сході межує з "росіянами"Відео

08:18

Нардеп Балога хоче домовлятися з ПутінимПогляд

07:59

"Хочемо розпочати цю дискусію": посол заявив, що лише ядерний статус може дати гарантію безпекиВідео

07:50

Дуда порадив Зеленському ідеальне місце для підписання капітуляції РФ

07:41

Іменини в лютому 2023: хто буде іменинником

07:34

Винищувачі для України: у Франції назвали три умови для передачі військової авіації

07:21

Компанія із США запропонувала Україні ударні дрони за один долар - WSJ

07:19

Гороскоп на сьогодні 1 лютого: Козерогу - корисливі люди, Скорпіону - зрада на роботіВідео

06:46

Будуть ракети дальністю до 150 км: США готують новий пакет допомоги Україні на понад $2 млрд - ЗМІ

06:30

Гороскоп на лютий 2023: Козерогам - гроші, Дівам - конфлікти на роботіВідео

06:14

Коли Росія збирається йти в наступПогляд

Реклама
05:51

Гороскоп на лютий 2023 для Терезів: астролог назвала дати суперперіоду в життіВідео

05:30

Гороскоп на лютий 2023 для Водоліїв: що принесе останній місяць зимиВідео

04:20

"Росія робитиме всі бридкості, на які здатна": політолог розкрив сценарій наступу РФВідео

03:50

Україна задубіє: з'явився крижаний прогноз з лютими морозами до - 21°Відео

03:20

Чому в омлет не можна додавати молоко: рецепт незабутнього сніданку, який готуємо неправильноВідео

03:13

"Шукаю чоловіка для утіх": повністю роздягнена Волочкова викликала ступор у росіянВідео

02:40

Навіщо одягати колготки на швабру: прибирання стане набагато легшим

02:05

Політолог і боєць ЗСУ оцінив, чи великі шанси на повторний наступ ворогів на Київ

01:30

Трусики виявилися зайвими: Демі Роуз в ліфі від українських дизайнерів посвітила оголеними вигинами

00:51

Чому 1 лютого не можна пити чай самому: прикмети і важливі заборони дняВідео

00:22

Їм судилося підкорювати вершини: люди з якими іменами приречені на карколомний успіхВідео

31 січня, вівторок
23:59

"Ситуація дуже складна": в ГУР попередили про активну фази війни у наступні два місяціВідео

23:50

"У найближчі два-три тижні": Данілов заявив, що Росія готується до максимальної ескалаціїВідео

23:34

Вибираємо якісний чай: секрети виробників напою, про які ви не знали

23:26

Ракетний удар по Сумщині: будівля зруйнована, є постраждаліВідео

23:05

Як відучити кота дерти диван і шпалери: способи, які швидко допоможуть господареві і вихованцеві

22:49

"Де ви були?": Кадиров накинувся на Україну та Захід, бо нібито не допомогли у чеченській війніВідео

22:39

Гороскоп на лютий 2023 року для Левів: подарунки Всесвіту, криза і хеппі-енд

22:37

Українським військовим урізають виплати з 1 лютого: скільки отримуватимуть ЗСУВідео

22:29

"Не засуджуйте мене": вагнерівець, який втік до Норвегії, попросив пробачення в українцівВідео

Реклама
21:57

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчим часом - Білий дімВідео

21:44

"Лайк, якщо бачиш 200-го": Гордон поділився фото худого і змарнілого пропагандиста Соловйова

21:43

"На тракторі на сафарі поїдуть": Лукашенко зганьбився з подарунком президенту ЗімбабвеВідео

21:33

Сергій Стерненко. Кадиров згадав, як воював за ІчкеріюВідеоблоги

21:16

"Атака буде з усіх боків": астролог назвав дві дати в лютому, коли РФ піде в наступВідео

21:15

Чим витирати пил: 5 засобів, які допоможуть зберегти чистоту і наповнять повітря свіжістю

21:02

Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні заборонених протипіхотних мін: в Україні відповілиВідео

20:51

Греція влипла в скандал і відмовилася передавати Україні танки LeopardВідео

20:47

Могла повторити долю батька: названа ймовірна причина смерті Лізи Марі Преслі

20:44

Українська співачка зважилася усиновити дитинуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти