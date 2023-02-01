Під Вугледаром ЗСУ розбили частини "елітної" бригади морпіхів РФ – ISW

Великі втрати і погана погода стримують боєздатність росіян в цьому районі.

ЗСУ розгромили окупантів під Вугледаром / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Незважаючи на локалізовані наступальні дії окупантів на заході Донецької області, російським силам не вдалося встановити контроль над позиціями біля Вугледара.

За даними українських військових, великі втрати і погана погода стримують боєздатність росіян в цьому районі, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Український військовий повідомив, що за перші дні відновлення російського штурму під Вугледаром українські війська ліквідували найдосвідченіші російські формування, а 155-та ОМБр Тихоокеанського флоту зазнала великих втрат", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що російські сили накопичили велику кількість сил в цьому районі і, ймовірно, будуть продовжувати локалізований наступ, щоб захопити Вугледар.

При цьому 30 січня російські джерела опублікували кадри, на яких нібито видно, як елементи 155-ї бригади морської піхоти входять в Вугледар, а одне російське джерело стверджує, що на 30 січня в самому населеному пункті тривають бої. 31 січня російський воєнкор заявив, що українські сили перекинули велику кількість особового складу в район Вугледара, додали в ISW.

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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