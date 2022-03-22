Під Києвом у зоні бойових дій зник відомий фотожурналіст

Макс Левін / Укрінформ

Під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін. 13 березня востаннє він виходив на зв'язок у Вишгородському районі, де йшли інтенсивні бойові дії.

"На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін", - повідомив Укрінформу друг Левіна Маркіян Лисейко.

За словами Лисейка, востаннє Левін виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

Він знаходився в районі бойових дій з фотокамерою.

Крім того, друг кореспондента розповів, що Левін поїхав на своїй машині фотографувати бойові дії 13 березня. Він залишив авто біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун.

З його телефону прийшло повідомлення в 11:23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не був в мережі. Пізніше стало відомо, що в районі, де Левін збирався працювати, почалися інтенсивні бойові дії, під час яких він міг бути поранений або потрапити в полон до окупантів.

Макс Левін - біографія

Максим Левін працює фотокореспондентом, документальним фотографом і оператором для багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske.

Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center (RFE/RL).

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