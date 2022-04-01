Британська газета назвала єдиний варіант, який стримає амбіції Путіна в Україні

Як зупинити Путіна / Колаж УНІАН, Reuters

Минулого тижня з'явилися все більш явні ознаки того, що Росія визнала, що не може досягти своєї мети - завоювати Україну військовою силою. Припущення, пов'язані з мирними переговорами на Україні, про те, що РФ відмовляється від спроби оточити Київ, пов'язані з більш ранньою заявою про те, що її військові цілі обмежуються завоюванням східної частини країни.

Розворот до операцій на Сході і ротація пошарпаних російських частин з Північного флангу України - це визнання Москвою того, що, як і передбачали багато військових аналітиків до нинішнього конфлікту, у неї просто немає сил, які їй знадобляться для завоювання всієї України за кількома напрямками наступу.

читайте такожРФ великими силами атакуватиме Україну за двома напрямками-військовий експертЯк пише The Gardian, насправді Росії доводиться витрачати свої людські ресурси тільки для того, щоб продовжувати свої нинішні операції. Нарощування військ перед наступом на Україну призвело до перекидання підрозділів з Далекого Сходу. Тепер, коли багато з них постраждали в ході бойових дій в Україні, Росія використовує всі можливі джерела додаткових тіл, в тому числі найманців і вербування в Сирії.

читайте такожПутін хворий: світові ЗМІ обговорюють нові діагнози російського диктатораАле хоча свідчення успіху України у відображенні принаймні деяких російських наступів може означати, що країні в цілому не загрожує безпосередня небезпека бути захопленою, ризик для майбутнього України як суверенної держави залишається.

Росія має великий досвід розв'язання воєн з катастрофічними наслідками, але потім їй вдавалося кидати в конфлікт достатню кількість живої сили і матеріальних засобів, щоб розтрощувати своїх супротивників за допомогою однієї тільки маси. Небезпека полягає в тому, що РФ може продовжувати війну на виснаження, незважаючи на втрати серед погано навчених військ або збиток, нанесений власній економіці, довше, ніж Україна зможе підтримувати інтерес і підтримку Заходу.

Тим часом Росія продовжить влаштовувати гуманітарні катастрофи, щоб чинити тиск на президента України Володимира Зеленського, аби він пішов на поступки і припинив бойові дії. Сама столиця як і раніше перебуватиме під загрозою. Припинення спроб просунутися вперед і захопити більше території навколо Києва не означає, що Росія перестане наносити далекі ракетно-артилерійські удари по українських містах з тих районів, які вона вже контролює.

Цей тиск з боку Росії буде як прямим, так і непрямим.

Путін експлуатує машину брехні, але не винайшов її. За оптимізмом щодо опору окупації українським населенням територій, контрольованих Росією і тих, які вона ще може завоювати в ході свого східного наступу, ховається похмура реальність.

Якщо Росія вирішить окупувати територію, яку вона вже утримує, єдине, що може її витіснити, - це подальші і набагато більш істотні військові наступи України.

Якщо Володимир Путін покине цю війну, переконавши себе, що Росія домоглася чогось іншого, крім істотної поразки, ніщо не втримає його від продовження своїх планів загарбницьких воєн для відновлення контролю Москви над територіями і народами. Він стверджує, що вони незалежні помилково.

Росії може знадобитися час, щоб перебудувати свої збройні сили і переорієнтувати свою економіку на новий режим санкцій, але єдине, що змінить амбіції Путіна, - це очевидна і безперечна невдача, яку не можна пояснити спритністю рук перевизначення того, чого Росія хотіла від війни.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі видання Проект розкрили головну таємницю Кремля, яка стосується стану здоров'я президента РФ Володимира Путіна.

Як писав Главред, світові експерти вважають, що агресивні і безладні дії російського президента Володимира Путіна щодо України можуть бути викликані серйозною хворобою. До таких висновків вони прийшли через "місяцеподібне обличчя" диктатора і любові до довгих столів для нарад.

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