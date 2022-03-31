"В одній роті з 500 вижили семеро": російський окупант зізнався про справжні втрати РФ в Україні

Російський окупант зізнався про справжні втрати РФ в Україні/ Reuters

Російський загарбник у телефонній розмові зі своїм знайомим не добираючи культурних слів розповідає, що на війні проти України насправді загинуло набагато більше російських солдатів, ніж про це зізнається влада РФ.

Телефонну розмову окупанта перехопили українські спецслужби. Відповідне аудіо опублікував на своєму каналу в Youtube радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Вояка "другої армії світу" каже, російська влада приховує реальні втрати серед окупантів. Так, лише в одній із мотострілецьких рот залишилися живими всього семеро людей із 500.

Також він додав, що тіла деяких російських солдатів вони не можуть дістати, щоб поховати.

"Я Бабаю дзвонив тиждень тому, то від вашого МСР, я так розумію це 500 голів плюс-мінус, він каже залишилося семеро", – йдеться у розмові росіян.

Нагадаємо, США вважають, що радники російського президента Володимира Путіна дезінформують його щодо реального стану справ з вторгненням Росії в Україну. Вони недоговорюють російському диктатору як про те, наскільки неефективно воюють російські окупанти в Україні, так і про те, як сильно впливають санкції на економіку РФ.

Раніше терорист Гіркін дав сумний прогноз для армії РФ в Україні. За його словами, Росія повторює провальну тактику радянсько-фінської війни. Найважча ситуація, зі слів Гіркіна, буде в угруповань окупанта, які Кремль кинув захоплювати Київ і Чернігів.

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